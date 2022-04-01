«الإمارات» بطلاً لمسابقتي دوري الأشبال تحت 15 و13 عاماً

دبي (الاتحاد)



توج أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات نادي الإمارات بدرع مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً للموسم الرياضي 2021-2021، بعد تحقيقه الفوز على نادي الفجيرة بخماسية في ختام المسابقة امس، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه نادي الفجيرة الذي حل في وصافة الدوري برصيد 51 نقطة.

وقام بن درويش بتتويج نادي الإمارات بدرع مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً، بعد ختام الجولة الأخيرة للدوري التي جرت «الأربعاء» وفوزه على نادي الشارقة بستة أهداف نظيفة، ليصل برصيده إلى النقطة 66، فيما نال أشبال اتحاد كلباء لقب «وصافة الدوري» برصيد 50 نقطة.

شهد التتويج يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس ادارة نادي الإمارات، ووليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.