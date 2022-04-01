«ازادي ستار» بطل الجولة الختامية للتاج الثلاثي



أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة الفارس البرازيلي برناندو بينيرو، بطلاً للجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي لمسافة 2400 متر (للفئة الثالثة)، التي أقيمت الخميس، في ختام موسم سباقات مضمار أبوظبي، والذي تألف من 6 أشواط، وشارك في السباق 76 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بلغت قيمتها 690 ألف درهم.

وضم الجواد المنحدر من نسل «ازادي» لقب الجولة الثالثة، الى لقب الجولة الثانية من التاج الثلاثي للفئة الثالثة لمسافة 2200 متر، وتمكن من اكتساح منافسيه في الجولة الختامية بفارق 3,5 طول، ومسجلاً 2:42:14 دقيقة.

وظفر «جولد سيلفر» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة سام هتشكوت، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، الجولة الأخيرة لسلسلة كأس الوثبة ستاليونز المخصصة لملاك الإسطبلات الخاصة، والذي يقام برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:45:15 دقيقة.

توج الفائزين عبد الله المرر مدير عام اسطبلات الوثبة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثل الوطنية للأعلاف، وسعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الامارات.

وخطف الجواد غير المرشح للفوز «ابن دي فياليت» لفاتن أحمد رشاد مناصرة، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جارا، جائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب البثنة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:19:34 دقيقة.

وحصد «أيه اف رمز» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل وقيادة تاج اوشي، لقب جائزة الحيل في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، بعد مجهود مميز في آخر 200 متر، ليقطع مسافة السباق في زمن وقدره 2:29:37 دقيقة.

وواصل «ريم بينونة» لأبوظبي ريسنج، بإشراف محمد دقاش، مسلسل عروضه الجيدة بفوز فارق بقيادة الفارس تاج اوشي، ليحصد لقب القور في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، ومسجلاً زمناً وقدره 2:28:36 دقيقة.

وكان انتصار «هوي بلادي» لبورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، مسك ختام الشوط السادس للخيول المهجنة الاصيلة، والذي شهد مشاركة 16 خيلا تنافست على مسافة 1400 متر (تكافؤ)، وسجل البطل زمناً وقدره 1:23:72 دقيقة.

وعقب ختام الشوط السادس، اسفرت نتائج بطولات أبوظبي، عن فوز خالد خليفة النابودة ببطولة الملاك، وارنست اورتيل ببطولة المدربين، فيما ذهبت بطولة الفرسان إلى الفارس الأيرلندي تاج اوشي، وبرصيد 16 فوزاً لكل منهما.