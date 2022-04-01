«تراولي عجمان» ينتقل إلى هاماربي السويدي



رضا سليم (دبي)



انتقل الجامبي الدولي أبوبكر تراولي مهاجم فريق عجمان إلى فريق هاماربي أحد أندية الدوري السويدي الذي سينطلق اليوم السبت في أولى جولاته، حيث تمت الصفقة خلال الساعات الماضية وخرج تراولي من قائمة البرتقالي أمام الظفرة في الجولة العشرين لدوري أدنوك للمحترفين التي ستقام الاثنين المقبل بملعب فارس الظفرة.

وكشف الموقع الرسمي للنادي السويدي عن الصفقة وان المفاوضات تمت بشكل سهل مع إدارة نادي عجمان وتم التعاقد مع اللاعب لمدة عامين وأجرى موقع النادي حوارا مع تراولي بتقنية الفيديو للحديث عن انضمامه إلى ناديه الجديد كما نشر فيديو ترحيبي به.

ونشر اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاصيل التعاقد وفيديو الحديث مع ناديه الجديد، وأكد في تصريحاته أنه يسعى كي يكون بصمة في هجوم فريقه الجديد مشيرا إلى أنه قبل العرض من خلال الحديث مع أحد أصدقائه هناك والذي نصحه بالانتقال للفريق.

كان تراولي قد تألق مع البرتقالي في المباريات الأخيرة ووصل إلى الهدف السادس في الدوري ورفع رصيده إلى 20 هدفا منذ انتقاله للفريق بداية من موسم 2019-2020.

في الوقت نفسه تتجه إدارة نادي عجمان إلى إنهاء الموسم بالاعتماد على اللاعبين المواطنين حتى نهاية الموسم خاصة أن وضعية الفريق جيدة في جدول الترتيب ويحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة ويبتعد عن منطقة الخطر في دائرة الهبوط بـ 15 نقطة ومن المنتظر أن يكون سعيد جاسم المعار من شباب الأهلي هو بديل تراولي في الهجوم.

من ناحية أخرى يغيب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق عن مواجهة الظفرة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية للدوري وهو ما يجعل الصربي جوران مدرب الفريق يدفع بتشكيلة مختلفة خاصة في الهجوم الذي سيتأثر بغياب اثنين من الأساسيين.