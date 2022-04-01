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الرياضي
«إقامات دبي» تكرم «يد الشارقة»
«إقامات دبي» تكرم «يد الشارقة»
1 ابريل 2022 10:45


دبي (الاتحاد)


كرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، الحائز على 3 ألقاب حتى الآن موسم 2021-2022، وهي بطولة الدوري العام، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر المحلي، وذلك تقديراً لجهود حارس الشارقة والمنتخب الوطني محمد إسماعيل، الموظف بدائرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ولمساهمته المتميزة مع نادي الشارقة الرياضي، وانسجاماً مع تحقيق تطلعات وأهداف الإدارة في تكريم المتميزين وتعزيز العلاقات والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ومنها المتفوقين في القطاع الرياضي مثل نادي الشارقة الرياضي وأبنائه.
حضر حفل التكريم، الذي أقيم في مقر الإدارة الرئيسي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ومحمد القصير المدير التنفيذي للنادي، وجاسم محمد مشرف كرة اليد الشرقاوية.
وأعرب محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته وشكره لهذا التكريم لرجال كرة اليد بنادي الشارقة وأكد الحصان ان هذه اللفتة الكريمة ليست بغريبة على قيمة وطنية ورياضية مثل سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فهو من القيادات الإدارية والرياضية التي نفتخر بها في دولة الإمارات.

إقامة دبي
فريق الشارقة لكرة اليد
كرة اليد
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