اليوم 13:21
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«جدارية الفرعون» تزين قلعة «الأنفيلد» بتوقيع كولشو
«جدارية الفرعون» تزين قلعة «الأنفيلد» بتوقيع كولشو
1 ابريل 2022 10:15

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 
تم تخليد النجم المصري محمد صلاح بـ «لوحة جدارية» بالقرب من ستاد أنفيلد معقل ليفربول، حيث قام الفنان البريطاني جون كولشو برسم هذه اللوحة على مدار 9 أيام بدءاً من يوم 21 مارس الجاري وانتهى منها في 30 من نفس الشهر.
وكان استطلاع للرأي بين مشجعي ليفربول، بشأن النجم الذي يستحق أكثر من غيره، أن يكون بطل هذه الجدارية، أوضح أن الأغلبية اختاروا «الفرعون المصري» ليكون هذا النجم.
يذكر أن صلاح سجل 153 هدفاً في 239 مباراة لعبها بقميص الريدز منذ وصوله في 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو متغيرات أخرى.
وتولت رابطة تجار «الأنفيلد رود» إدارة هذا العمل الفني، وكان آخر لاعب حظي بهذا التكريم النجم المخضرم ستيفن جيرارد أسطورة الريدز ومنتخب إنجلترا، والمدير الفني الحالي لفريق أستون فيلا، حيث رسمه كولشو كما رسم جدارية لحراس المرمى أثناء التدريبات.
ورُسمت هذه الجدارية على واجهة مبنى قريب من ملعب ليفربول، ويمكن لزوار المدينة التوجه إلى نادي ليفربول مروراً بهذا المبنى الذي يحتضن الجدارية.
جدير بالذكر أن جون كولشو منفذ هذه الجدارية والذي فقد أحد ذراعيه في حادث طريق مروع، يعمل رساماً ومصمم ديكورات ويسهم في رسم العديد من الجداريات في مدينة ليفربول مسقط رأسه، حيث ولد فيها، وسبق له أن رسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والنجم الأسكتلندي كيني دالجليش «71سنة» أسطورة ليفربول، وأيضاً النجم الأسكتلندي الراحل بيل شانكلي، وفرقة«البيتلز»الموسيقية الشهيرة، التي ينتمي نجومها الأربعة جون لينون وبول مكارثي وجورج هاريسون ورينجو ستار، إلى مدينة ليفربول. 

محمد صلاح
ليفربول
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©