المادة 47 تتصدر النقاش في دورة «كاس» و«التحكيم الرياضي»

دبي (وام)

نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بالتعاون مع فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي دورة «الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم بالمنازعات الرياضية» بفندق ومركز مؤتمرات ميريديان دبي.

تضمنت الدورة محاضرة ألقاها الدكتور أحمد عبد الظاهر موسى، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي بحضور كافة الموفقين والمحكّمين المسجّلين بالمركز.

حضر فعاليات الدورة سعيد العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي المستشار القانوني للمركز، كما حضر من فرع «كاس» في أبوظبي فيصل أحمد خوري، ومحمد خلفان اليماحي، وخميس الشحي.

شهدت المحاضرة استعراض العديد من المواد المتعلقة بالقواعد الإجرائية مثل استمارة طلب التحكيم، وبيانات الأطراف، كما تم التطرق إلى صياغة المذكرة الجوابية، وصياغة صحيفة الدعوى المتقابلة وصياغة طلب التدخل إلى جانب صياغة وثيقة التحكيم.

وناقش الدكتور أحمد عبد الظاهر، كيفية صياغة القرارات والأحكام التمهيدية والفصل في الدفع بعدم اختصاص المركز، والفصل في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.

واستعرض الحضور المادة 47 من القواعد الإجرائية الخاصة بصياغة القرار الصادر بضم منازعتين، وكذلك صياغة تقرير الخبرة، وصياغة قرار التحكيم الذي يتم اتخاذه بالأغلبية، على أن يكون بقرار من رئيس هيئة التحكيم وحده أو بقرار المحكم الفرد في حال غياب الأغلبية، كما تم استعراض مواد صياغة التفسير، وتصحيح الأخطاء والإغفال وطلب استئناف قرارات الجهات الرياضية.