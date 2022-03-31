معسكر دبي يجهز «الطاولة» لـ«الألعاب الخليجية

أبوظبي (وام)

يخوض منتخبنا لكرة الطاولة معسكراً داخلياً في دبي عقب نهاية شهر رمضان لمدة 10 أيام، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تقام في دولة الكويت منتصف شهر مايو المقبل، حيث تشارك الإمارات بوفد يضم 222 رياضياً يمثلون 14 لعبة، من بينها كرة الطاولة.

وأكد أحمد البحر عضو مجلس إدارة اتحاد الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، أن اتحاد الطاولة سيستقطب عدداً من اللاعبين الدوليين خلال معسكر دبي للمشاركة مع رباعي المنتخب في المعسكر الداخلي استعداداً للدورة الخليجية، حيث يضم المنتخب كلاً من اللاعبين عبدالله البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد، وجاسم محمد وعبد الله أحمد.

وتابع البحر: الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية على إشراك اللاعبين في عدد من البطولات الخارجية في فنلندا وسلوفينيا، لتجهيزهم أيضاً للمشاركة في الدورة الخليجية التي يطمح فيها منتخبنا الوطني لتحقيق إنجاز جديد يليق باسم الإمارات.

وأكد البحر أن الفترة الماضية شهدت مشاركة لاعب منتخب الشباب يوسف الحواي في البطولة الدولية للشباب لفئة 11 سنة، والتي أقيمت في تونس وحصل على الميدالية الفضية، الأمر الذي أسهم في رفع التصنيف الدولي للاعب إلى 12 على مستوى العالم في فئة الأشبال.