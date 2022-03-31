«المنتخبات» تناقش غداً خطة «الأبيض» لـ «ملحق المونديال»

معتز الشامي (دبي)

تعقد لجنة المنتخبات باتحاد الكرة غداً اجتماعاً مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، وذلك لمناقشة برنامج تحضير «الأبيض»، لمباراة الملحق الآسيوي للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 والذي سيجمع الفريق مع نظيره الأسترالي يوم 7 يونيو المقبل بالدوحة، وسيلتقي الفائز أمام منتخب بيرو ممثل أميركا الجنوبية يوم 13 من نفس الشهر.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت جدولة مباريات دوري أدنوك حتى الجولة 26، والتي ستقام يومي 26 و27 مايو المقبل، ما يمنح «الأبيض» وقتاً لا يتجاوز الـ8 أيام للتحضير، وهو ما ستتم إعادة مناقشته مع رودولفو الذي سيقدم خلال الاجتماع المرتقب، رؤيته كاملة لأهم مرحلة في مسيرة الأبيض بالتصفيات، خصوصاً وأن الفرصة لا تزال قائمة أمام لاعبيه لبلوغ كأس العالم في قطر 2022.

وينتظر أن يطلب الجهاز الفني زيادة مدة التجمع بما لا يقل عن 15 يوماً قبل المباراة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة جدولة المباريات الأخيرة من جولات الدوري، بما يضمن منح «الأبيض» الفرصة الكافية للتحضير، حيث سيحتاج المدرب لخوض تجارب دولية ودية، سواء مع المنتخبات التي ستعسكر في الدوحة أو في دبي خلال تلك الفترة.

وسيناقش رودولفو رؤيته مع لجنة المنتخبات، خاصة مسألة الدخول في معسكر مغلق بدبي ثم الانتقال للدوحة قبل وقت كاف من المباراة، مع الترتيب لخوض تجربة أو أكثر للوقوف على مستوى الدوليين، وجاهزية العناصر التي سيتم استدعاؤها، حيث سيركز الجهاز الفني على ما يصل إلى 40 لاعباً مع وضعهم تحت المتابعة خلال الجولات المتبقية لنهاية الموسم، فضلاً عن احتمال عودة اللاعبين المصابين الذين غابوا عن التجمع الأخير، لاسيما إسماعيل مطر وتيجالي بالإضافة إلى طحنون الزعابي، وهي الأسماء التي تشكل إضافة كبيرة للمنتخب.

وكان الجهاز الفني قد فرض الانضباط داخل المعسكر، وهو ما كان سبباً في قرار إبعاد شاهين عبد الرحمن وإحالته إلى الانضباط، الأمر الذي أعاد الهدوء إلى معسكر الأبيض بحسب المصادر، حيث أكد رودولفو للاعبين أن الالتزام والجدية واحترام التعليمات الفنية، هو معيار العمل الذي سيحكم أي تجمع، خاصة أن الهدف هو إعادة الأبيض إلى سكة الانتصارات.

ويسعى جهاز المنتخب خلال المعسكر الذي سيكون طويلاً بين مايو ويونيو إلى تأكيد ثقة اللاعبين بأنفسهم والتي حصلوا عليها من الفوز على كوريا الجنوبية في ختام التصفيات، وحسم بطاقة مؤهلة للملحق الآسيوي، وقبل مواجهة منتخب بحجم الكانجارو الأسترالي، حيث تحتاج مثل هذه النوعية من المباريات إلى حالة متقدمة من الانسجام بين مختلف العناصر، مع زيادة التفاهم والتجانس بين جميع اللاعبين والتي ستعد أهم أهداف المرحلة المقبلة.