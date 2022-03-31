مشاركة مثمرة لاتحاد الكرة في «كونجرس الفيفا»

الدوحة (الاتحاد)

شارك اتحاد كرة القدم، في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الـ72، الذي عقد في الدوحة أمس، حيث ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الوفد الذي ضم عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وشهد الكونجرس نقاشات مثمرة لوفد الإمارات، كما حرص جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، على لقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس الوفد الإماراتي، على هامش الكونجرس، في لقاء ودي جمع بينهما، كما حرص الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على التقاء الوفد الإماراتي، لتبادل أطراف النقاش، وذلك على هامش الكونجرس، كما التقى الوفد بالشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الوطنية.

وتبادل الطرفان المناقشات حول مشاريع الاتحاد الآسيوي للفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار المكتب التنفيذي الآسيوي بشأن المبادرة الخاصة ببطولات النخبة للأندية بالقارة، ومجموعة العمل التي تم تشكيلها من ممثلين للاتحادات الوطنية في غرب آسيا لهذا الغرض.