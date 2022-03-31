شباب الأهلي بطلاً لدوري الشباب تحت 21 عاماً

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق نادي شباب الأهلي ببطولة دوري الشباب تحت 21 سنة لكرة القدم بعد فوزه على فريق العربي بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة التي أقيمت مساء أمس بالملعب الفرعي رقم 2 بنادي العربي في أم القيوين.

سجل أهداف شباب الأهلي، محمد يوسف عتيق، محمد عيسى جاسم، شيكنا دومبيا «هدفين»، عبداله صالح.

وقام أحمد يوسف درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات بتسليم درع الدوري والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بحضور إبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.

وحسم شباب الأهلي لقب الدوري بعد حصوله على 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة، والتعادل مرتين، وخسارة واحدة خلال مشواره في المسابقة، وبفارق نقطتين عن نادي دبا «الوصيف» والذي تمكن من تحقيق الفوز على دبا الحصن بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده من النقاط إلى 54 نقطة من 17 فوز، وثلاثة تعادلات، وخسارة واحدة.