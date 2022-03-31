اليوم 13:20
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
شباب الأهلي بطلاً لدوري الشباب تحت 21 عاماً
شباب الأهلي بطلاً لدوري الشباب تحت 21 عاماً
1 ابريل 2022 02:05

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق نادي شباب الأهلي ببطولة دوري الشباب تحت 21 سنة لكرة القدم بعد فوزه على فريق العربي بخماسية نظيفة في مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة التي أقيمت مساء أمس بالملعب الفرعي رقم 2 بنادي العربي في أم القيوين.
سجل أهداف شباب الأهلي، محمد يوسف عتيق، محمد عيسى جاسم، شيكنا دومبيا «هدفين»، عبداله صالح.
وقام أحمد يوسف درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات بتسليم درع الدوري والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بحضور إبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.
وحسم شباب الأهلي لقب الدوري بعد حصوله على 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة، والتعادل مرتين، وخسارة واحدة خلال مشواره في المسابقة، وبفارق نقطتين عن نادي دبا «الوصيف» والذي تمكن من تحقيق الفوز على دبا الحصن بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة ذاتها، ليرفع رصيده من النقاط إلى 54 نقطة من 17 فوز، وثلاثة تعادلات، وخسارة واحدة.

شباب الأهلي
دوري الشباب
آخر الأخبار
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©