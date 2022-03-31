16 فريقاً في «الهوكي الرمضاني»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الهوكي عن تنظيم أول بطولة رسمية بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارته، وذلك بملاعب متنزه الشارقة خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 8 إلى 18 أبريل المقبل، حيث جرت مراسم سحب قرعة البطولة بحضور عبد الله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخالد مراد الأمين العام للاتحاد، وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى سيف الشامسي رئيس اللجنة النسائية، وأسامة حسني السكرتير الفني للاتحاد.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى فرق: نمور الهند، شيما، البيان هوكي، دادا باي، وضمت الثانية فرق: لنكا، شارقة رود ماستر، نادي أبوظبي، يونايتد كلاساري، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق: شرطة الشارقة، سكارليت، ستارز، الإمارات المتحدة، وجاءت فرق نمور الشارقة، صقور الشارقة، كولدن افيل، خليفة في المجموعة الرابعة، وتقام البطولة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي للعبة، لا سيما وهي البطولة الأولى في عهد مجلس الإدارة الجديد.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز نقدية وعينية للفائزين، حيث يحصل البطل على 15 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 11250 درهماً وصاحب المركز الثالث 7500 درهم، كما تم تخصيص 4 جوائز فردية لأفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم وهداف البطولة.

وقدم عبدالله سلطان الدح رئيس الاتحاد، الشكر للهيئة العامة للرياضة، على الثقة في التشكيل الجديد للاتحاد واختيارهم فريق عمل لديه طموحات كبيرة لوضع بصمته في الدورة الجديدة لاتحاد الهوكي، كما أثنى على روح وعطاء أعضاء مجلس الإدارة منذ بداية تشكيل الاتحاد.