هاميلتون يعاني ذهنياً وعاطفياً

لندن (د ب أ)

كشف البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أنه «عانى على المستوى الذهني والعاطفي»، مشيراً إلى أنه يبذل «جهداً متواصلاً للاستمرار».

ونشر هاميلتون، بطل العالم لفورمولا1 سبع مرات، الذي احتل المركز العاشر في سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي، اعترافاً على حسابه بتطبيق إنستجرام اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن هاميلتون «37 عاماً» قوله: لقد كان عاماً صعباً بالفعل مع كل ما يحدث من حولنا. صعب في بعض الأيام للبقاء إيجابياً.

وأضاف هاميلتون: لقد كافحت ذهنياً وعاطفيًا لفترة طويلة، والاستمرار في العمل هو جهد مستمر ولكن يتعين علينا مواصلة القتال. لدينا الكثير لنفعله ونحققه.

ويخوض هاميلتون، الذي فاز بسباقات فورمولا1، أكثر من أي سائق في تاريخ اللعبة، موسمه السادس عشر على المنافسات، غير أن بدايته في الموسم الحالي تبدو متعثرة بسبب آليات مرسيدس غير التنافسية.

واحتل هاميلتون المركز الثالث في السباق الافتتاحي للموسم، الذي جرى في البحرين، بعد أن انسحاب سائقي فريق ريد بول في المراحل الأخيرة للسباق، ثم حصد نقطة واحدة فقط في السعودية في نهاية الأسبوع الماضي.

كان هاميلتون بعيداً عن المنافسة في سباق جدة، حيث قال بعد السباق: أريد فقط العودة إلى المنزل.

وتابع يوم الخميس: أكتب لكم لأخبركم أنه من الجيد أن تشعر بالطريقة التي تقوم بها، فقط اعلم أنك لست وحدك وأننا سنجتاز هذا.

وأوضح السائق البريطاني: أحد الأصدقاء جعلني أتذكر اليوم، أنت قوي للغاية ويمكنك فعل أي شيء تضعه في ذهنك. يمكننا القيام بأي شيء نضعه في أذهاننا.

واختتم هاميلتون منشوره قائلاً: لنتذكر أن نعيش في امتنان ليوم آخر يشرق.

نرسل لكم الحب والنور.

وسيعود هاميلتون، الذي يتأخر بالفعل بفارق 29 نقطة عن متصدر البطولة في فئة السائقين تشارلز لوكليرك من إمارة موناكو، إلى المضمار مجدداً في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 10 أبريل المقبل.