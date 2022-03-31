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الرياضي
«ند الشبا» و«صحة دبي» شراكة جديدة
«ند الشبا» و«صحة دبي» شراكة جديدة
31 مارس 2022 18:32

 
دبي (الاتحاد)


وقع مجلس دبي الرياضي وهيئة الصحة بدبي اتفاقية شراكة أصبحت بموجبها هيئة الصحة بدبي راعياً رئيسياً للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وتقام منافساتها خلال الفترة 2-18 أبريل المقبل في مجمّع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».
ووقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي ومحمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، حيث ستقدم الهيئة الدعم الطبي للدورة التي تعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأهم خلال شهر رمضان وتتضمن 8 بطولات رياضية فردية وجماعية مختلفة.
وعبّر عوض صغير الكتبي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية للدورة التي يعتز الجميع بها، وقال: دورة ند الشبا الرياضية هي الحدث الرياضي الأهم خلال شهر رمضان المبارك ويسرنا أن نجدد التعاون مع مجلس دبي الرياضي وأن نكون راعياً رئيسياً لها ونساهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية سيما وأنها تقام تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتتشرف بحضور سموه للمنافسات ودعمه للمشاركين، ونحن نعمل مع مجلس دبي الرياضي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمشاركين في الدورة في مختلف الرياضات لتكون مساهمة منا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الأهم وتحقيق أهدافه. 

دورة ند الشبا الرياضية
الدورات الرمضانية
هيئة الصحة دبي
مجلس دبي الرياضي
سعيد حارب
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