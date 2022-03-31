«الجو جيتسو» يكمل الاستعدادات لبطولة ند الشبا الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن اكتمال استعداداته للمشاركة في النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية 2022، حيث ينظّم الاتحاد بطولة الجو جيتسو على أرض مجمّع ند الشبا الرياضي في دبي يوم الأحد المقبل.

ومنذ الإعلان عن دورة ند الشبا الرياضية، سجّلت بطولة الجو جيتسو إقبالاً لافتاً على التسجيل، حيث يخوض اللاعبون المشاركون النزالات حسب القوانين المعمول بها في اتحاد الجو جيتسو.

وتعليقاً على البطولة، قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: تحظى دورة ند الشبا بقاعدة جماهيرية كبيرة ومكانة مميزة على أجندة الفعاليات الرياضية الوطنية نظراً لتنوّع الفعاليات الرياضية التي تحتضنها، وهو الأمر الذي لمسناه في الإقبال المذهل على المشاركة في بطولة الجو جيتسو. وتوفر البطولة فرصة قيّمة بالنسبة للاعبين لتعزيز خبرتهم وصقل مهاراتهم لمواصلة عطائهم خلال الموسم، وتقدّم لهم فرصة استكمال الاستعدادات قبل الاستحقاقات المقبلة، وتسلّط البطولة الضوء في الوقت ذاته على أهمية رياضة الجو جيتسو وقيمها النبيلة، خاصةً من حيث تزامن انطلاقة البطولة مع بداية شهر رمضان المبارك. وكلنا ثقة بأن أبناءنا وبناتنا سيحققون استفادة كبرى من خلال المشاركة" .

من جانبه قال خالد العولقي المشرف على رياضة الجو جيتسو في نادي بني ياس: حرصنا على المشاركة في بطولة الجو جيتسو في دورة ند الشبا الرياضية، بالنظر لتوقيتها المثالي قبل انطلاقة العديد من الاستحقاقات المحلية بما في ذلك دوري رئيس الدولة خلال شهر رمضان المبارك. علاوةً على ذلك، تمثّل هذه البطولة فرصةً مثالية لتحفيز اللاعبين على مواصلة نشاطهم البدني خلال شهر رمضان، بما ينسجم مع قيم الشهر الفضيل.

وتقام منافسات بطولة الجو جيتسو في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتم التنافس ضمن 5 فئات و4 أوزان، هي الرجال «18 سنة فما فوق» والأساتذة «30 سنة فما فوق» والسيدات «18 سنة فما فوق» لحملة الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والناشئين «16 – 17 سنة» من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي، والناشئات «16 – 17 سنة» من حملة الحزام الأزرق.

وينظم مجلس دبي الرياضي منافسات الدورة الأكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، وتضم 8 ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة، والبادل تنس، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والجو جيتسو، وبطولة القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي.