محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بعد مسيرة حافلة في كرة السلة حقق خلالها الفرنسي توني باركر الكثير من أحلامه، وعانق العديد من الألقاب بالدوري الأميركي للمحترفين، ليصبح واحداً بين الأشهر في اللعبة عالمياً، قبل أن يعتزل مبكراً ويتحول إلى الاستثمار في اللعبة ذاتها.

توني باركر زار الإمارات مؤخراً وأمضى أياماً وصفها بالرائعة، وقال عن الزيارة:

هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها أبوظبي، زرتها منذ 10 سنوات لقضاء إجازة وزيارة عالم فيراري، أحب دائمًا رؤية هذا البلد وهو يتطور يومياً، وفي كل مرة أحضر فيها، يزداد إعجابي أكثر فأكثر بقيادة الإمارات ورؤيتهم للمستقبل، هذه المرة زرت متحف اللوفر وكان رائعًا، لقد قام رئيس مجلس الإدارة بعمل رائع مع المتحف، وكانت هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة، إنه رجل عظيم يتمتع برؤية عظيمة.

وعن مشواره الحافل مع كرة السلة يقول توني باركر: لقد كنت محظوظًا جدًا، كان لدي الكثير من الذكريات الرائعة أثناء الفوز بالعديد من البطولات، لطالما حلمت باللعب في دوري الـ NBA، لكن الأمور سارت بشكل أفضل مما كنت أحلم به، لم أفكر قط في الفوز بأربع بطولات، لقد كانت رحلة لا تصدق، والآن من المدهش رؤية اللعبة والذهاب إلى كل هذه القارات، أفريقيا، الصين والآن الشرق الأوسط، أضافت لعبة كرة السلة الكثير إلى مسيرتي وأنا ممتن جدًا وأحب أن أرد الجميل الآن، من خلال افتتاح أكاديميتي الخاصة في فرنسا ومساعدة الجيل الجديد.

أسطورة «السلة الفرنسية»: إعجابي يزداد بقادة الإمارات وشكراً أبوظبي



وأضاف: أنا دائماً أريد التطور، لدي الآن أكاديمية في ليون وأخرى في باريس، ولكن بالتأكيد أحب إنشاء أكاديمية في الإمارات مستقبلاً، فأنا أستمتع دائمًا بوقتي في الإمارات، لذا سيكون من الرائع افتتاح أكاديميتي الخاصة هنا.

وعن أسعد اللحظات وأكثرها حزناً في مسيرته مع اللعبة، يقول توني باركر: عشت في كرة مشاعر مختلفة، فأسعد اللحظات تكون دائمًا عند الفوز بالبطولات، حينها يكون لديك فرحة كبيرة وأكثر اللحظات حزناً كانت عام 2013 عندما خسرنا أمام ميامي.

وقدم توني باركر نصيحة للاعبين الصغار من واقع تجربته الناجحة والتي حول فيها حلمه إلي حقيقة، قائلاً: أقول لكل لاعب موهوب صغير، إذا كان لديك حلم وأخبرت شخصًا ما بحلمك ولم يضحك عليك، فحلمك ليس كبيراً بما فيه الكفاية.

ووجه توني باركر الحاصل على لقب أفضل لاعب في النهائيات عام 2007 بالدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، والمتوج مع سان أنطونيو سبيرز بـ 4 ألقاب، ومع منتخب فرنسا ببطولة أوروبا 2013، وجه رسالة خاصة إلى العاصمة قال فيها: شكراً أبوظبي.