الفشل يطيح الطاقم الفني في نيجيريا

أبوجا (رويترز)

استقال أوجوستين إجوافون المدير الفني للاتحاد النيجيري لكرة القدم، وتم الاستغناء عن خدمات الطاقم الفني للمنتخب الأول بالكامل، بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتأهلت غانا بشكل مفاجئ على حساب نيجيريا، التي خسرت بقاعدة الأهداف خارج الأرض في الدور الحاسم من التصفيات.

وكان يتوقع أن تحجز نيجيريا، التي شاركت في ست من النسخ السبع السابقة لكأس العالم، مكانها في النهائيات أمام 60 ألف مشجع في أبوجا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الجولة الحاسمة بالتصفيات بالتعادل بدون أهداف في غانا يوم الجمعة.

لكن خطأ من حارس المرمى فرنسيس أوزوهو أعطى الفرصة لتوماس بارتي بافتتاح التسجيل مبكراً لصالح غانا في مباراة الإياب. وأدرك ويليام تروست-إيكونج التعادل من ركلة جزاء، لكن أصحاب الأرض خرجوا من المنافسة بعد أداء باهت في الشوط الثاني ونادراً ما هددوا مرمى الفريق الزائر.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان اليوم الخميس: المستشار الفني أوجوستين إجوافون استقال من منصبه بأثر فوري. استغنى الاتحاد الوطني كذلك عن خدمات الطاقم الفني بالكامل.

سيتم الإعلان عن طاقم جديد بعد تقييم شامل وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية.

وانضم لاعبون دوليون سابقون هم إيمانويل أمونيكي وجوزيف يوبو وساليسو يوسف إلى الطاقم الفني بقيادة إجوافون الشهر الماضي، مع وعود بعقود لمدة عامين ونصف قبل الاستغناء عنهم اليوم.