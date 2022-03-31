بنما تمنح تونس «هدية مونديالية»

منير رحومة (دبي)

تلقى منتخب تونس هدية ثمينة قبل ساعات قليلة من إقامة قرعة كأس العالم 2022، وذلك بتقدمه إلى المستوى الثالث في تصنيف المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، مستفيداً من خسارة كندا في ختام تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وصعد منتخب نسور قرطاج من المستوى الرابع إلى الثالث في تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم، مستفيداً من خسارة منتخب كندا المتأهل سلفاً إلى مونديال قطر 2022 أمام مضيفه بنما بهدف نظيف أمس الأربعاء .

وتقدم بذلك منتخب تونس في التصنيف الجديد للفيفا من المركز الـ36 إلى الـ35 عالمياً، بينما تسببت الخسارة الأخيرة بالتصفيات في تراجع منتخب كندا من المركز الـ33 إلى الـ38 عالمياً.

وجنّب التصنيف الشهري الصادر اليوم الخميس 31 مارس منتخب "نسور قرطاج"، مواجهة 3 منتخبات أعلى منه في التصنيف خلال المجموعة التي سيشارك فيها بالمونديال، علماً وأن تونس تشارك للمرة السادسة في المونديال، بعد النجاح في عبور منتخب مالي بالفوز عليه 1-0 في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات قارة أفريقيا، قبل التعادل معه إياباً من دون أهداف في ملعب رادس.

وتُقام قرعة كأس العالم 2022 في قطر غداً الجمعة، وذلك قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة في نوفمبر المقبل، والتي تستمر حتى ديسمبر في أول نسخة تقام على الأراضي العربية.