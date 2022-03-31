الحوسني يهدي «المغاوير» كأس المدربين للقدرة

محمد حسن (دبي)

أهدي الفارس علي محمد الحوسني إسطبلات المغاوير لقب كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كلم الذي استضافته صباح اليوم مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في ختام موسم سباقات القدرة «2021 -2021».

وبخلاف المركز الأول حصدت إسطبلات المغاوير ايضاً المركز الثالث في السباق الذي شهد مشاركة 145 فارسا وفارسة ونظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية.

وتمكن بطل السباق من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «جي ام ماوري» بعد أداء قوي خلال مراحل السباق المختلفة، مسجلاً زمناً وقدره 4:18:29 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.62 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة نسرين خالد على صهوة «كابلستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم بزمن وقدره 4:18:42 ساعة، فيما حل في المركز الثالث عيسى رضوان الغيلاني على صهوة «ال ام ترميندو» مسجلاً 4:18:46 ساعة.

وعقب ختام السباق قام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية المدير العام للنادي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، وبالإضافة الى الكؤوس خصصت للسباق جوائز قيمة حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 300 ألف درهم، والثاني 200 ألف درهم، والثالث 125 ألف درهم، فيما نال اصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر مبلغ 15 ألف درهم.

وأعرب اللواء خبير محمد عيسى العظب عن سعادته بختام الموسم بمدينة دبي الدولية للقدرة والذي جاء حافلاً بالسباقات القوية وشهد تألق عدد كبير من الفرسان والفارسات.

وقال ان فكرة سباق كأس المدربين جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لإعطاء الفرصة لبقية الإسطبلات بالتتويج وتحقيق الألقاب.

وقال: السباق جاء قوياً وسريعاً وشهد تنافساً بين مختلف الإسطبلات رغم ارتفاع درجة الحرارة، مشيراً الى ان إسطبلات المغاوير نجحت في التعامل مع مجريات السباق وتمكنت من تحقيق الصدارة.



توب 5

الأول: علي محمد الحوسني «المغاوير»

الثاني: نسرين خالد «سيح السلم»

الثالث: عيسى رضا الغيلاني «المغاوير»

الرابع: حميد محمد الجنيبي «الريف /اشعب»

الخامس: أحمد صالح الشحي «البوادي»