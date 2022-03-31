«الكاحل» يحرم دورتموند من «الهداف» في مواجهة لايبزيج

دورتموند (أ ف ب)

أعلن ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم الخميس، أن فريقه سيفتقد لجهود هدافه النرويجي إيرلينج هالاند المصاب في كاحله بمواجهة ضيفه لايبزيج السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من "البوندسليجا".

وتعرض المهاجم الشاب ابن الـ 21 عاماً لإصابة هذا الأسبوع مع منتخب بلاده خلال الفوز الساحق على أرمينيا 9-صفر الثلاثاء، في ودية سجل خلالها هدفين ومرر كرة حاسمة، ليخرجه مدربه ستوليه سولباكن عند الاستراحة.

وقال روزه الذي اضطر للتعامل مع غياب هالاند بسبب إصابات مختلفة خلال 10 مباريات في الدوري هذا الموسم: بصراحة، إنه غير مؤكد، لقد تعرض لالتواء في كاحله وقدمه متورمة وزرقاء.

وأرخى غياب هالاند الذي سجل 16 هدفاً في 17 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري على نتائج دورتموند الذي يعاني من دونه، رغم احتلاله للمركز الثاني برصيد 57 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ قبل سبع مباريات من النهاية، في حين يتقدم بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر باير ليفركوزن الثالث. ويحتل لايبزيج الذي استعاد توازنه ونغمة الانتصارات منذ بداية يناير بعد بداية صعبة، المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن فرايبورج، فيما يتأخر هوفنهايم السادس بفارق نقطة عن منافسَيه في صراع مثير على مقعد أوروبي.