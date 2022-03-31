الفرسان «عُقدة» الملك في موسم السلة بـ «أسرع لقبين»



علي معالي (دبي)

أصبح التفوق واضحاً لفريق شباب الأهلي لكرة السلة على الشارقة خلال الموسم الحالي، حيث استطاع «الفرسان» أن يتفوقوا في 6 مباريات من أصل 7 في بطولتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونجح شباب الأهلي في الفوز 6 مرات مقابل خسارة واحدة، ليصبح الفرسان بمثابة «العُقدة» التي يبحث لها الملك عن حل خلال المباريات المتبقية من منافسات الموسم في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي تنطلق قريباً، وكانت المباراة الأخيرة بين القطبين الكبيرين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة دليلاً كبيراً على تفوق الفرسان، حيث نجح في تحقيق الانتصار واللقب بفارق كبير (14 نقطة) بنتيجة 82 مقابل 68.

كما أن هذا اللقب يعتبر تاريخياً في مسيرة أحمد عمر مدرب فريق شباب الأهلي، فهو الثاني له خلال 7 أيام فقط، بعد أن توج ببطولة الدوري العام على حساب الشارقة، ثم لقب الكأس الغالية على حساب نفس الفريق أيضاً، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرة المصري أحمد عمر، سواء عندما كان لاعباً أو مدرباً منذ 1998 ما بين الاتحاد السكندري المصري، مروراً بنادي الشباب (سابقا) أو النصر، وكذلك الوصل وحتى شباب الأهلي المحطة الحالية والأخيرة له.

ولقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة هو السادس في مسيرة هذا المدرب الذي يفرض نفسه على ساحة السلة في ملاعبنا، حيث سبق له أن توج مع نادي الشباب (سابقاً) 4 مرات، مرة مع نادي الوصل، والأخيرة مع شباب الأهلي.

وعلق أحمد عمر على التتويج الأخير قائلاً: «هناك اختلاف خاص بهذا اللقب من ناحية أنها بطولة سريعة، فلم نلعب إلا في قبل النهائي، إضافة إلى أن أداء فريقي في قبل النهائي أمام فريق الوصل كان بعيداً عن المستوى المتوقع نظراً للإرهاق الواقع على اللاعبين وقتها، ولكن خلال فترة قصيرة للغاية مدتها يومان فقط بين مباراة الوصل والشارقة كان هناك تقدير للمسؤولية من جانب اللاعبين لأهمية لقاء الملك وكنت فخور للغاية باللاعبين على أداء الفرسان هجومياً ودفاعياً».

أضاف: «واجهنا صعوبات كبيرة قبل لقاء الشارقة، فبعد فرحة الفوز بلقب الدوري على نفس الفريق كان علينا أن نقوم بتهيئة اللاعبين نفسياً قبل الجانب البدني، لكي يدخلوا تحد جديد أمام فريق متميز مثل الشارقة».

قال أحمد عمر: «هناك تحد جديد أمام فريقي في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة خلال الفترة المقبلة، وعلينا أن نقوم بتجهيز اللاعبين، وبعد الفوز ببطولتين كبيرتين وأداء قوي، علينا أن نرتب الأوراق للقب الثالث الذي أتوقع خلاله سباقاً شرساً بين كافة الفرق على أمل خطف آخر ألقاب الموسم».