500 مباراة في دوري الأكاديميات

دبي (الاتحاد)

توج مجلس دبي الرياضي الفائزين في منافسات النسخة السادسة من «دوري أبطال أكاديميات كرة القدم»، التي نظمها المجلس للعام السادس على التوالي بالتعاون مع مؤسسة «انسبيراتوس للرياضة» في ملاعب مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب مثلوا 50 فريقاً من 15 أكاديمية خاصة بدبي، بالإضافة إلى مشاركة أندية شباب الأهلي والنصر والوصل تنافسوا على مدار 20 أسبوع في 500 مباراة.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في البطولة من أصحاب المراكز الثلاث الأولى في الفئات العمرية (تحت 10 سنوات، تحت 12 سنة، تحت 14 سنة، تحت 16 سنة، وتحت 18 سنة)، وذلك عن الموسم الأول والثاني، كما تم تكريم اللاعبين الفائزين بالألقاب الفردية كل فئة عمرية.

وحصد فريق شباب الأهلي (أ) المركز الأول في فئة تحت 12 سنة ضمن منافسات الموسمين الأول والثاني من البطولة، وذلك بعد فوزه على فريق شباب الأهلي (ب) الذي جاء في المركز الثاني، وحل فريق لاليجا اتش بي سي في المركز الثالث، كما توج فريق النصر بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة ضمن منافسات الموسم الأول، تلاه فريق أكاديمية الليجا في المركز الثاني، وحل فريق سبورتنج دبي في المركز الثالث، وفي منافسات الموسم الثاني فاز فريق سبورتنج بالمركز الأول، تلاه فريق الليجا اتش بي سي في المركز الثاني، وحل فريق إليانس في المركز الثالث.

وفي منافسات تحت 16 سنة فاز فريق فوكسس بالمركز الأول في الموسمين الأول الثاني، تلاه فريق إليانس في المركز الثاني، وحل فريق سوكر إيتاليان ستايل في المركز الثالث، وفي فئة تحت 18 سنة فاز فريق لاليجا وايت بالمركز الأول ضمن منافسات الموسم الأول، تلاه فريق لاليجا بلو في المركز الثاني، وحل فريق دي جاردنز في المركز الثالث، وفي منافسات الموسم الثاني لذات الفئة فاز فريق تالنتد فوتبول أكاديمي بالمركز الأول، تلاه فريق لاليغا أكاديمي بلو في المركز الثاني، وحل فريق لاليغا أكاديمي وايت في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 10 سنوات توج فريق سوكر إيتاليان ستايل بالمركز الأول ضمن منافسات الموسم الأول، تلاه فريق أربيان سترايكرز في المركز الثاني، وحل فريق تالنتد فوتبول أكاديمي في المركز الثالث، وفي منافسات الموسم الثاني فاز فريق أكاديمية إيتاليان ستايل بالمركز الأول، تلاه فريق دينامو إف أيه في المركز الثاني، وحل فريق تالنتد فوتبول أكاديمي في المركز الثالث.

كما تم تكريم اللاعبين الفائزين بألقاب هدافي البطولة، حيث فاز اللاعب إبنيزر نديدي من فريق لاليجا بلقب هداف البطولة في فئة تحت 18 سنة خلال الموسمين الأول والثاني، وفاز اللاعب ديف ايكانجا من فريق فوكسس بلقب هداف فئة تحت 16 سنة في الموسم الأول، كما فاز اللاعب أرشاد محمد من فريق سوكر إيتاليان ستايل بلقب هداف البطولة في ذات الفئة للموسم الثاني، وفاز اللاعب زيد بيجو من فريق سبورتينغ دبي بلقب هداف البطولة في فئة تحت 14 سنة خلال الموسمين، وفي فئة تحت 12 سنة فاز اللاعب سالم باني من فريق شباب الأهلي (أ) بلقب هداف تحت 12 سنة للموسم الأول، وفي الموسم الثاني فاز اللاعب حسين طارق من فريق تالنتد فوتبول أكاديمي، وفي فئة تحت 10 سنوات فاز اللاعب أحمد رزوق من فريق إيتاليان ستايل بلقب هداف الموسم الأول، وفاز اللاعب رائد الطاهر من فريق سترايكرز إف سي في الموسم الثاني.

وينظم مجلس دبي الرياضي هذه البطولة منذ العام 2017، التي تقام بنظام الدوري وتستمر لعدة شهور سنوياً، وقد شهدت البطولة نمواً كبيراً في عدد الفرق واللاعبين والمباريات كونها تجمع فرقاً من أندية دبي والأكاديميات الخاصة، مما يوفر الفرصة للاعبين للاحتكاك فيما بينهم والتنافس مع لاعبين من نفس الفئة العمرية، ولكن من أكاديميات عالمية ومحلية ومن مختلف الجنسيات.