«ديربي العميد والفرسان» يحسم لقب كأس الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

حجز فريقا النصر وشباب الأهلي على التوالي مقعديهما في نهائي "كأس رئيس الدولة للطائرة" لموسم 2021- 2022، بعدما تخطى "العميد" عقبة منافسه الوصل بالفوز 3-0، وتفوق "الفرسان" على عجمان 3-1، في مباراتي الدور نصف النهائي مساء أمس الأول.

وتتكرر مواجهة "الديربي القديم" المقررة الاثنين المقبل، على رابع ألقاب الموسم الحالي، حيث نال النصر لقبي كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي 3- صفر في انطلاقة الموسم، قبل أن يكرر ذات السيناريو بالتتويج بلقب السوبر أمام نفس المنافس بالفوز 3-1 في النهائي، في المقابل ظفر "الفرسان" بلقب الدوري على حساب "العميد" بأفضلية الفوز في مباراتي "ذهاب وإياب" الدور النهائي 3-1 و3-2 على التوالي.

ولم يجد "العميد" و"الفرسان" صعوبات كبيرة في العبور إلى الدور النهائي، بتخطي منافسيهما الوصل وعجمان على التوالي، وكان "الإمبراطور" و"البرتقالي" تأهلا إلى نصف النهائي بعد إعادة مباراتيهما في ربع النهائي حيث لعب بني ياس في مواجهة عجمان، والوصل أمام حتا، وذلك بسبب "خطأ متكرر" لقضاة ملاعب في قيد نقاط إضافية للفائز في تقارير المباراتين.

ويعد النهائي المرتقب الثاني على التوالي لشباب الأهلي على صعيد "أغلى البطولات"، وكان "الفرسان" توج بطلاً لكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة في الموسم الماضي 2020- 2021 بفوزه المثير 3-2 في النهائي على منافسه الجزيرة على صالة نادي العين.