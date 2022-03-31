سهيل بن بطي آل مكتوم يطالب «القوى» بالتطوير

دبي (الاتحاد)

زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مقر اتحاد ألعاب القوى في دبي، للاطلاع على خططه الاستراتيجية للمرحلة القادمة وسبل تنفيذها على أرض الواقع، حيث كان في استقباله الدكتور محمد عبدالله المر رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء المجلس.

وأفاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بأن ألعاب القوى سيكون لها اهتمام أكبر في المرحلة القادمة، والدعم الكامل للتطوير والاعتناء بالمواهب، والإعداد الأمثل لهم للوصول إلى أفضل المستويات وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وتوجه الدكتور محمد عبدالله المر بالشكر والتقدير إلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم على زيارته إلى مقر الاتحاد، وقال: إن هذا الاهتمام من قبل الهيئة العامة للرياضة يعكس الجهود الكبيرة، التي تضطلع بها الهيئة لدعم الاتحادات الرياضية وتنفيذ برامجها الرامية لتعزيز المواهب وتطوير المستوى الفني ورفع القدرات وتوفير المعطيات، التي تمكن الأندية من المساهمة في عملية التطور المنشودة.

وأضاف المر بأن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع الأندية، يسعى لتنفيذ البرامج الداعمة للأنشطة والمسابقات على جميع المستويات، ضمن الخطة الاستراتيجية الرامية للوصول باللعبة إلى آفاق أفضل تعزز مكانتها الكبيرة وقدراتها التي تمنحها فرصة المنافسة على أفضل المراكز في الاستحقاقات الخارجية.

وتابع: تضطلع الهيئة العامة للرياضة بدور ريادي ومؤثر في توفير البيئة المناسبة، التي تعزز قدرات الرياضيين والارتقاء بمهاراتهم، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها مساعدة الاتحادات الرياضية على تحقيق الأهداف المرسومة، ضمن الاستراتيجية المقررة لكل اتحاد، واتحاد ألعاب القوى يدرك جيداً أهمية الدور الذي ينتظره في الوصول بهذه اللعبة إلى أفضل المخرجات، التي تمكنه من تحقيق أهدافه برفع رايات الوطن في مختلف الميادين الإقليمية والقارية والدولية، بالتعاون والتشارك مع جميع الأطراف، لاسيما الأندية التي تتفاعل بطريقة إيجابية مع توجهات الاتحاد ورؤيته للتطور، وبالعمل والتعاون معاً سننجح في بلوغ الأهداف المرجوة.