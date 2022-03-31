صنز يخطف واريورز في اللحظات الأخيرة

لوس أنجلوس (د ب أ)

حقق فينكس صنز فوزاً مثيراً على جولدن ستيت واريورز 107/ 103 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي سيناريو محتمل لنهائي القسم الغربي، التقى صنز صاحب المركز الأول مع واريورز صاحب المركز الثالث وحسم الفوز بفارق أربع نقاط.

وافتقد واريورز لجهود ستيفن كاري وتصدر جوردان بول قائمة هدافي الفريق بتسجيله 38 نقطة لكن ذلك لم يكن كافياً، في ظل تألق صنز في اللحظات الحاسمة.

وأدرك درايموند جرين التعادل لواريورز قبل دقيقتين و21 ثانية من النهاية، لكن صنز حسم الفوز في اللحظات الأخيرة.

وسجل كريس باول 15 نقطة وثمان تمريرات حاسمة لصنز.

وفي مباراة أخرى بالقسم الغربي ضمن ممفيس جريزليس مركز الوصيف بفوزه على سان أنطونيو سبيرز 112 /111، وافتقد الفريق لجهود جا مورانت بسبب الإصابة في الركبة لكن تيوس جونز قاد الفريق للفوز بتسجيله 25 نقطة وست تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وتعرض سبيرز للهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وفي القسم الشرقي فاز ميامي هيت المتصدر على بوسطن سيلتكس الوصيف بنتيجة 106 /98، وفي باقي المباريات فاز تشارلوت هورنتس على نيويورك نيكس 125 /114، وساكرامينتو كينجز على هيوستن روكتس 121/ 118، وأتلانتا هوكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 136/ 118، ونيور أورليانز على بورتلاند 117 /107، كما فاز شارلوت هورنيتس على نيويورك نيكس 125/ 114، وتورنتو رابترز على مينيسوتا تمبرولفز 125/ 102، وواشنطن ويزاردز على أورلاندو ماجيك /127 110، ودنفر نجتس على إنديانا بيسرز 125/ 118. ودالاس مافريكس على كليفلاند كافالييرز 120 /112