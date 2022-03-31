المونديال يفتقد صلاح ومحرز وزلاتان وهالاند

الدوحة (أ ف ب)

إذا كان تواجد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين سيطرا بطريقة شبه مطلقة على لقب أفضل لاعب في العالم في السنوات الأخيرة، سيزيّن سماء مونديال قطر 2022، فان آخرين سيغيبون عن العرس الكروي.

وسيشارك كل من ميسي ورونالدو للمرة الخامسة توالياً ليدخلا نادياً خاصاً، يضم الاأماني لوثار ماتيوس والحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال والمكسيكي رافايل ماركيز والإيطالي جانلويجي بوفون.

لكن لعل أبرز الغائبين سيكون المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والنرويجي إيرلنيج هالاند والسويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

فصلاح الذي يخوض موسماً رائعاً في صفوف ليفربول الإنجليزي لم يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى المونديال الثاني توالياً بخسارته أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد أن تقدم عليه ذهاباً 1-صفر وخسارته أمامه بالنتيجة ذاتها إياباً.

وقد أهدر صلاح (29 عاماً) ركلة جزاء ترجيحية أطاحها فوق العارضة خلال مباراة الإياب.

وكان صلاح شارك في نهائيات مونديال روسيا 2018، وبعد أن غاب عن المباراة الافتتاحية ضد الأوروجواي لإصابة في كتفه، تعرض لها اثر تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا، شارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات وسجل هدفا في مرمى كل من روسيا والسعودية.

أما محرز (31 عاماً)، فيتعيّن عليه الانتظار أربع سنوات جديدة لإمكانية المشاركة في النهائيات للمرة الثانية في مسيرته، التي شهدت تتويجه بطلاً للدوري الإنجليزي في صفوف ليستر سيتي عام 2016 واختير افضل لاعب في الدوري في نهاية ذلك العام، ثم تتويجه بطلاً في صفوف مانشستر سيتي، كما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكاس الأمم الأفريقية عام 2019 في مصر.

وبعد أن قطع المنتخب الجزائري خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بعودته ظافراً من الكاميرون 1-صفر خسر بالنتيجة ذاتها في نهاية الوقت الأصلي إياباً، ثم 1-2 بعد التمديد بطريقة دراماتيكية وفي الرمق الأخير.

بدوره، لن يتمكن إبراهيموفيتش من المشاركة في المونديال القطري أيضاً لأن فريقه سقط في الملحق أمام بولندا وهدافها روبرت ليفاندوفسكي في الملحق الأوروبي بنتيجة صفر-2.

وكان مهاجم ميلان المخضرم شارك في نهائيات مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وفي مونديال ألمانيا بعدها بأربع سنوات من دون أن يترك أي بصمة.

وإبراهيموفيتش المعروف عنه عدم تواضعه وتصريحاته التي تحمل في طياتها الكثير من التمجيد لشخصه، هو صاحب العبارة الشهيرة "كأس العالم من دون زلاتان ليست كأس العالم".

وأمل ابراهيمويتش في متابعة مسيرته الدولية مع منتخب بلاده رغم النكسة، لكنه سيكون في الـ44 من عمره بعد 4 سنوات.

وقال إبراهيموفيتش الذي كشف أنه يشعر بالهلع بمجرد التفكير باعتزال اللعب: طالما يمكنني الحفاظ على مستواي واللعب والمساهمة بشيء ما، آمل.

في المقابل، كان مهاجم النروج ونادي بروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند «21 عاماً» يمني النفس بإظهار علو كعبه في أكبر محفل دولي، لكن منتخب بلاده فشل في التواجد في العرس الكروي.

عزاؤه الوحيد أنه لا يزال في بداية مسيرته ويستطيع التعويض في النسخ المقبلة، شانه في ذلك شأن حارس إيطاليا جانلويجي دوناروما، الذي ساهم بفوز منتخب بلاده في كاس أوروبا الصيف الماضي واختير افضل حارس في البطولة، لكنه كان ضحية تراجع مستوى فريقه فدفع الثمن من خلال غياب إيطاليا عن المونديال للمرة الثانية تواليا.

ومن ابرز الغائبين الآخرين، مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا فيكتور أوسيمهن بعد خروج منتخب بلاده بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار على يد غانا (صفر-صفر ذهاباً و1-1 إياباً)، وصانع ألعاب كولومبيا خاميس رودريجيز هداف مونديال البرازيل عام 2014، بعد حلول منتخب بلاده في المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية.