محمد بن مكتوم: دعم منصور بن زايد وراء إنجازات الرجبي



رضا سليم (دبي)



وجه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعم سموه المتواصل واللا محدود للعبة، الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق الإنجازات، وقال: «نعمل جميعاً من أجل مصلحة رياضة الإمارات تحت مظلة قيادتنا الرشيدة، ونسير على نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونأمل أن نقدم عملاً كبيراً لدولتنا».

جاءت تصريحات رئيس الاتحاد على هامش الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجديد بعد قرار الهيئة العامة للرياضة بالإعلان عن التشكيل للدورة الجديدة، حيث تم توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء ويتولى فيصل الزرعوني منصب مستشار رئيس الاتحاد، وقيس الظالعي نائب الرئيس ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام، وسعود بالشالات رئيس لجنة المنتخبات، وفوزية فريدون رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، والدكتور أيمن النعيم رئيس اللجنة الطبية، وسعود النعيمي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وعبدالرحمن بوخاطر رئيس لجنة الإعلام التقني والمواقع الإلكترونية.

أضاف: الاتحاد سيكمل المسيرة بنفس ما خططنا له والذي من شأنه أن يرفع من مستوى المنتخبات، ونسعى لتحقيق إنجازات جديدة، خاصة أن اللعبة تتطور وتحقق إنجازات كل عام، وكنا قاب قوسين أو أدني للتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة، ولكن طموحنا لن يتوقف وسنحاول أن نكمل المسيرة والوصول للعالمية.

وأضاف:«أهم شيء في تطوير اللعبة وهو اعتمادها في المدارس والاتفاق الذي سار بيننا وبين وزارة التربية والتعليم، ومن المؤكد أن هذه المشروع سيفرز لنا عدد كبير من المواهب التي سيكون لها شأن على مستوى المنتخبات في المستقبل».

وحول مقر وملعب جديد للعبة، قال:«طبعاً حلم كل اتحاد رياضي أن يكون له مقر وملعب، وسنحاول أن نحقق هذا الهدف خلال الدورة الحالية».

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الأعضاء الذين خرجوا من قائمة الاتحاد وشكرهم على ما قدموه، مرحباً الأعضاء الجدد،، مؤكداً أن الاتحاد يتعامل بمبدأ الشفافية لأننا نعمل من أجل مصلحة الوطن، ولعل هذه المبدأ وراء ما حققناه من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

في الوقت نفسه، تم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة قيس الظالعي وعضوية محمد سلطان الزعابي وسعود بالشالات، كما تمت مناقشة ميزانية الاتحاد والدعم الخارجي والتي وصلت إلى 3.7 مليون درهم، منها 900 ألف درهم فقط من الهيئة، وحقق الاتحاد فائض ما يقارب من 200 ألف درهم، وهناك المزيد من الرعايات التي يسعى الاتحاد لإبرامها خلال الدورة الجديدة.

واستعرض الزعابي المشاركات الخارجية والبطولات المحلية والاستضافات الدولية، مؤكداً أن أبوظبي سوف تستضيف البطولة العربية الثامنة للرجال، والثالثة للسيدات لسباعيات الرجبي، وبطولة الأندية العربية للرجال فئة 15 لاعباً بالعاصمة أبوظبي في فبراير من العام المقبل.

كما عرض قيس الظالعي فكرة عمل اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات من أجل عمل دورات على هامش البطولات التي تستضيفها الإمارات، ومثل هذه الدورات سيكون لها رد فعل إيجابي كبير، خاصة أن هناك دعماً لها من الاتحاد الدولي للعبة، كما طرح فكرة إقامة حفل نهاية الموسم لتكريم الفرق وأفضل اللاعبين واللاعبات كنوع من الحافز والتشجيع للأندية واللاعبين.