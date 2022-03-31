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«الجودو» جاهز لتحدي «أنطاليا جراند سلام»
«الجودو» جاهز لتحدي «أنطاليا جراند سلام»
31 مارس 2022 12:02

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق صباح غدٍ في تركيا منافسات بطولة أنطاليا جراند سلام للجودو2022، والتي تستمر منافساتها حتى الأحد المقبل، وتشهد مشاركة 531 لاعباً ولاعبة من 64 دولة، منها 5 منتخبات عربية هي بجانب الإمارات، المغرب، لبنان، العراق واليمن.
وأكمل منتخبنا استعداداته لخوض البطولة، ببعثة يترأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة، وتضم الخماسي الصاعد سعيد النقبي، والذي يشارك لأول مره في بطولة دولية خارجية وينافس في وزن تحت 73 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم، وكذلك نوغزاري تاتالا الفائز بوزن تحت 81 كجم، وثلاثتهم توجوا بالذهب في "عربية الأردن" مؤخراً، كما يتواجد في المنتخب أيضاً جورام شفيلي «21 عاماً»، الذي يشارك في منافسات تحت 66 كجم، و وجريجوريان أرام «23 عاماً» لاعب الاحتياط في وزن تحت 90 كجم.
وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أمس في اتصال هاتي مع ناصر التميمي، على المنتخب قبل انطلاقة منافسات البطولة، ووقف على جاهزية المنتخب قبل بدء مباريات الدور التمهيدي، التي تشهد مشاركة أبرز أبطال البطولات الأخيرة، مثل المنتخب الفرنسي وصيف بطولة باريس في فبراير الماضي، ومنغوليا الثالث وجورجيا الرابع، وبلجيكا خامس الترتيب العام، فيما يغيب عن المشاركة في أنطاليا منتخب اليابان حامل لقب بطولة باريس الأخيرة، وثمن الدرعي مشاركة اللاعب الصاعد سعيد النقبي بعد النتائج الإيجابية، التي حققها خلال الفترة الماضية على كافة المستويات متمنياً له ولزملائه في المنتخب التوفيق.

محمد بن ثعلوب
اتحاد المصارعة والجودو
جراند سلام للجودو
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