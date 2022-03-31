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سواتيك تستعد لحصد «ذهب ميامي»
سواتيك تستعد لحصد «ذهب ميامي»
31 مارس 2022 11:56

ميامي (د ب أ)

حجزت البولندية إيجا سواتيك المصنفة الأولى على العالم مقعدها في المربع الذهبي لبطولة ميامي لتنس الأساتذة، بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا 6/3 و6/3 في دور الثمانية.
وبدأت سواتيك مسيرتها في الموسم الحالي بإحراز لقبي بطولتي الدوحة وإنديان ويلز، وحققت 15 انتصاراً متتالياً دون هزيمة حتى الآن.
وتلتقي سواتيك في المربع الذهبي مع الأميركية جيسيكا بيجولا، التي حجزت مقعدها في الدور قبل النهائي بعد انسحاب الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت، التي تعرضت لحالة إعياء.
وكانت بيجولا متقدمة 4/1 قبل انسحاب بادوسا بعد مضي 18 دقيقة فقط من بداية المباراة.
وفازت بيجولا بآخر مباراتين لها في ميامي بعد انسحاب منافسيها، حيث انسحبت أيضاً الأوكرانية أنيلينا كالينينا من مباراتهما في الدور الرابع.
وإذا فازت بيجولا على سواتيك في المربع الذهبي، فإنها ستصعد للمرة الأولى إلى نهائي إحدى البطولات فئة 1000 نقطة.

دورة ميامي للتنس
بترا كفيتوفا
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