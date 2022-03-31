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ماتيوس: هذه البداية تمنح «المانشافت» الأفضلية
ماتيوس: هذه البداية تمنح «المانشافت» الأفضلية
31 مارس 2022 11:52

الدوحة (د ب أ)

 أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس، عن اعتقاده بأن مواجهة منافس قوي في بداية مسيرة المنتخب الألماني «مانشافت» ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، قد يمنح الفريق الأفضلية وبعض الفوائد.
وأشار ماتيوس، الذي توج مع المانشافات بلقب كأس العالم 1990 بإيطاليا: إذا فزت بالمباراة، سيكون الموقف مشابهاً لم حدث في مواجهة المنتخب اليوغسلافي عام 1990، وبعدها ستكون في الطريق الصحيح.
وكان المنتخب الألماني بدأ مسيرته في مونديال 1990 بالفوز الكبير 4 / 1 على نظيره اليوغسلافي، ثم توج الفريق الألماني باللقب في نهاية تلك النسخة من البطولة العالمية، بالفوز على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر في النهائي.
وسيكون ماتيوس «61 عاماَ»، صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها أي لاعب في بطولات كأس العالم حتى الآن برصيد 25 مباراة، واحداً من ثمانية لاعبين سابقين ومدربين يشاركون في سحب قرعة المونديال القطري غداً في الدوحة.
وتستضيف قطر فعاليات النسخة المقبلة من المونديال خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.
وقال ماتيوس: تنمو الثقة، ويرى المنافس ما يحدث. كما تحظى ببعض الطمأنينة... من المككن غالباً أن تخسر فقط أمام منافسين بسطاء في البداية.
ويبدو المنتخب الألماني بقيادة المدرب هانزي فليك مهدداً بالوقوع في مواجهة منافس قوي من خلال قرعة مونديال 2022، حيث سيكون المانشافت بين فرق المستوى الثاني في هذه القرعة ومن الممكن أن توقعه القرعة في مجموعة واحدة مع أي منتخبات البرازيل أو إسبانيا أو فرنسا التي تأتي ضمن فرق المستوى الأول.
وقال ماتيوس: أعتقد أن هانزي فليك سيتعامل مع القرعة كيفما تأتي... هانزي يدرك أنها ليست حفلة مطالب، مشيراً إلى أن الفريق يتعين عليه أن يبدأ بشكل جيد أمام منافسين أقوياء إذا أراد تحقيق هدفه بالفوز باللقب.

 

لوثار ماتيوس
كأس العالم 2022
هانسي فليك
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