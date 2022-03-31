أميركا والمكسيك إلى المونديال

واشنطن (رويترز)

حجزت الولايات المتحدة والمكسيك مكاناً في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام، في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف».

وخسر المنتخب الأميركي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018، بنتيجة 2-صفر أمام كوستاريكا لكنه تأهل برفقة المكسيك، التي هزمت السلفادور 2-صفر.

وخسرت كندا، التي كانت قد ضمنت بالفعل التأهل يوم الأحد، بنتيجة 1-صفر في بنما، لكنها احتلت رغم ذلك صدارة التصفيات.

وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع في الترتيب وتقابل نيوزيلندا في ملحق قاري للتصفيات في يونيو، من أجل مكان آخر في نهائيات قطر.

ففي الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف، كان المنتخب الأميركي يدرك أن الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق أقل من ستة أهداف، سيضمن له التأهل لكأس العالم.

وتقدمت كوستاريكا في الدقيقة 51 بضربة رأس من خوان بابلو فارجاس، قبل أن يضاعف أنطوني كونتريراس النتيجة من مسافة قريبة بعد دقائق قليلة.

وصمد المنتخب الأميركي، الذي ضمت تشكيلته أربعة لاعبين فقط من الفريق الذي فشل في بلوغ نهائيات روسيا 2018، في بقية المباراة ليحسم بطاقة التأهل.

ومنح أوريل أنتونا التقدم للمنتخب المكسيكي من الجهة اليسرى لمنطقة المرمى في الدقيقة 17، قبل أن يسجل راؤول خيمنيز من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

ولم تنجح كندا في إنهاء مشوارها المذهل في التصفيات بانتصار في بنما، التي ودعت المنافسة على يد الولايات المتحدة يوم الأحد.

وأحرز جابرييل توريس الهدف الوحيد في المباراة لصالح بنما، في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واعتقد المنتخب الكندي، الذي أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي لعبت يوم الأحد، أنه عادل النتيجة عن طريق كايل لارين بضربة رأس، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.

وقال جون هيردمان مدرب كندا: كانت رحلة مذهلة بالنسبة لهؤلاء اللاعبين. نحن هنا في صدارة التصفيات... وفي طريقنا إلى قطر، وهذا كل ما حلمنا به.

وتشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة كأس العالم 2026.