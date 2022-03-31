اليوم 15:28
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
أميركا والمكسيك إلى المونديال
أميركا والمكسيك إلى المونديال
31 مارس 2022 11:49

واشنطن (رويترز) 
حجزت الولايات المتحدة والمكسيك مكاناً في كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام، في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف».
وخسر المنتخب الأميركي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018، بنتيجة 2-صفر أمام كوستاريكا لكنه تأهل برفقة المكسيك، التي هزمت السلفادور 2-صفر.
وخسرت كندا، التي كانت قد ضمنت بالفعل التأهل يوم الأحد، بنتيجة 1-صفر في بنما، لكنها احتلت رغم ذلك صدارة التصفيات.
وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع في الترتيب وتقابل نيوزيلندا في ملحق قاري للتصفيات في يونيو، من أجل مكان آخر في نهائيات قطر.
ففي الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف، كان المنتخب الأميركي يدرك أن الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق أقل من ستة أهداف، سيضمن له التأهل لكأس العالم.
وتقدمت كوستاريكا في الدقيقة 51 بضربة رأس من خوان بابلو فارجاس، قبل أن يضاعف أنطوني كونتريراس النتيجة من مسافة قريبة بعد دقائق قليلة.
وصمد المنتخب الأميركي، الذي ضمت تشكيلته أربعة لاعبين فقط من الفريق الذي فشل في بلوغ نهائيات روسيا 2018، في بقية المباراة ليحسم بطاقة التأهل.
ومنح أوريل أنتونا التقدم للمنتخب المكسيكي من الجهة اليسرى لمنطقة المرمى في الدقيقة 17، قبل أن يسجل راؤول خيمنيز من ركلة جزاء قبل الاستراحة.
ولم تنجح كندا في إنهاء مشوارها المذهل في التصفيات بانتصار في بنما، التي ودعت المنافسة على يد الولايات المتحدة يوم الأحد.
وأحرز جابرييل توريس الهدف الوحيد في المباراة لصالح بنما، في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واعتقد المنتخب الكندي، الذي أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي لعبت يوم الأحد، أنه عادل النتيجة عن طريق كايل لارين بضربة رأس، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.
وقال جون هيردمان مدرب كندا: كانت رحلة مذهلة بالنسبة لهؤلاء اللاعبين. نحن هنا في صدارة التصفيات... وفي طريقنا إلى قطر، وهذا كل ما حلمنا به.
وتشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة كأس العالم 2026.

 

كأس العالم 2022
أميركا
المكسيك
آخر الأخبار
برشلونة «الضيف الثقيل» في «يوروبا ليج»
الرياضي
برشلونة «الضيف الثقيل» في «يوروبا ليج»
اليوم 15:26
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
دنيا
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
اليوم 15:18
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
الاقتصادي
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
اليوم 15:10
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©