«أشرعة 22» ترفرف في شواطئ جميرا



دبي (الاتحاد)

تستضيف شواطئ جميرا عصر الغد سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تحد ساخن لانتزاع المراكز الأولى في السباق الذي يشتمل على فئتين، الأولى الشباب تحت 21 سنة والثانية الناشئين من سن 8-16.

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين في السباق، وأكد حرص النادي على تنفيذ كافة البرامج والفعاليات في روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يجده النادي من النواخذة والملاك والبحارة، وكذلك الدور الكبير لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأوضح أن السباق سيقام في شواطئ جميرا، حسب معطيات الأحوال الجوية وحركة واتجاه الرياح وارتفاع الموج، والتي تعطى مؤشرات جيدة ومثالية تبشر بنجاح السباق، وذلك حسب التقارير المتعلقة بحالة البحر.