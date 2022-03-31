10 ميداليات لناشئ «القوس والسهم» في «العربية»



دبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخبنا الوطني للقوس والسهم بـ 10 ميداليات ملونة، في ختام مشاركتها في البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقام الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، وفهد سالم الحمادي رئيس اللجنة الفنية وأسرة اتحاد اللعبة باستقبال البعثة وسط أجواء دافئة في مطار دبي الدولي، وهي التي ضمت 7 رماة من الجنسين ومدير المنتخب مطر سالم.

وجاء حصاد منتخبنا بارزاً في المنافسات التي شاركت فيها 6 منتخبات عربية، وهي إلى جانبه، كل من: موريتانيا، السعودية، العراق، ليبيا وسوريا، حيث حقق منتخبنا 10 ميداليات، بواقع 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، فعلى صعيد الفرقي، كسب ميداليتين ذهبيتين في كل من منافسات الذكور والإناث، وميداليتين ذهبيتين على صعيد منافسات المختلط، وفي الفردي حققت أمنة محمد المنصوري من منتجع الفرسان الميدالية الفضية، وشيخة خلفان السويدي من نادي الفجيرة للألعاب القتالية، الميدالية الذهبية، وعلياء صالح من نادي الفجيرة للألعاب القتالية الميدالية البرونزية، وناصر علي من نادي الفجيرة للألعاب القتالية الميدالية الذهبية، وسعيد محمد من دبا الحصن الميدالية البرونزية، وخليفة مصبح الكعبي من نادي المدام الميدالية البرونزية.

وتقدم الدكتور سعيد الكعبي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققه الرماة الناشئون، مؤكداً أن النتائج والأداء الذي قدموه في هذا البطولة يجعلنا نستبشر خيراً بمستقبل واعد لهذه اللعبة الأولمبية، وأن نواصل المضي قدماً في الاستراتيجية التي حددناها في الاتحاد للبناء وفق أسس ومعايير فنية وعلمية وعملية يكون أساسها الجيل الصاعد من أجل إنشاء قاعدة متينة للوصول إلى الغايات الكبرى في صناعة أبطال يمثلون الإمارات بأفضل صورة في أكبر المحافل.

وعبر الكعبي عن شكره للاعبين والجهاز الإداري المرافق على الالتزام والرغبة والروح التي أظهروها سواء خلال فترة التحضير للمشاركة، أو على مدار منافسات البطولة بما تعكس الصورة المشرفة لأبناء الإمارات بوصفهم خير سفراء لوطنهم.