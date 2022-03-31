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الرياضي
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة الإبداع الرياضي
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة الإبداع الرياضي
31 مارس 2022 10:55


دبي (وام)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، القرار رقم /1/ لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء الجائزة، برئاسة معالي المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي، نائباً للرّئيس، ود. حسن مصطفى موسى، ومصطفى براف، وعايشة غراد علي، وأحمد مساعد العصيمي، ومنى درويش بو سمرة، ود. خليفة راشد الشعالي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة، وذلك لمدة أربع سنوات، على أن تستمر موزة سعيد المري، أميناً عاماً للجائزة في دورتها الرابعة.

حمدان بن محمد
جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي
مطر الطاير
الإبداع الرياضي
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