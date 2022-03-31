90 خيلاً تتنافس في ختام سباق العين للخيول



العين (الاتحاد)

يسدل مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الستار على ختام سباقات موسم 2021-2022 يوم غد الجمعة، ويحتضن الحفل سبعة أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، في مختلف الفئات والأعمار، وتختتم المنافسة مع كأس العين (هيبة) البالغة جائزته المالية 100 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة بالحفل 520 ألف درهم، بمشاركة 90 خيلاً، كما تم رصد 50 ألف درهم جوائز مالية للجمهور في الحفل.

ويسعى «ايه اف سند» إلى اقتناص جائزة الشوط الرئيسي على لقب كأس العين (هيبة) لمسافة 2000 متر في الشوط السابع والأخير، بعد فوزه في العين مايل (للفئة الثالثة)، ويواجه طموحات «ند الشبا» الفائز في مشاركتيه بالمضمار فيما يتحضر «عاصف» للتألق مرة أخري في العين.

وهناك «آر بي فرينش دود» صاحب التصنيف العالي، فيما سيكون رفيقه في الاسطبل «فتاح دو لوب» خصماً قوياً، وتدفع اسطبلات العجبان بكل من «أوكسفورد» و«جوشوك».

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر، للمهرات والأفراس المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وأغلبهن لا يحملن تصنيفا، باستثناء «بهية» التي حلت داخل الميزان في ثلاث مناسبات وحلت وصيفة في العين لمسافة 1800 متر، ويدفع ارنست أورتيل بالمهرة «ايه اف ليالي» التي افتتحت مسيرتها بمنافسة قوية لمسافة الميل، وتأتي الخطورة من الفرس «تمجيد» حاملة الوزن الأعلى بعد إحرازها الوصافة في حفل العين المنصرم.

وتتنافس 15 خيلاً في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة الميل – هانديكاب في الشوط الثاني، ويتصدر الترشيحات «آر بي كينجز باي» و«آر بي سوبر ديوتي» القادم من فوز لمسافة 1000 متر في العين قبل ثلاثة أسابيع، وتنطلق عدة خيول بشعار خالد خليفة النابودة من بينها «ايه اف سلطان» الفائز بسباق مبتدئة في العين العام الماضي، والفائز في الشارقة «ايه اف ينومس».

ويطمح «ايه اف بريق» في حصد جائزة الشوط الثالث للخيول المبتدئة في عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة الميل، والذي حل وصيفاً، وينافسه كل من «تباشير» لسلطان علي و«جوهر» للخيالة السلطانية العمانية.

وخصص الشوط الرابع لسباق الخيول المبتدئة في عمر 4 سنوات فما فوق لملاك الاسطبلات الخاصة لمسافة 1800 متر، أبرزها «ايه اف مهير»، وهناك «الاسطورة» بإشراف عمر دراج، ومعه رفيقه في الاسطبل «ماهر الخالدية »، الى جانب «سموكن ثندر» بقيادة انطونيو فريزو وإشراف مصبح المهيري.

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 2000 متر (إنتاج محلي) أيضاً خيولا مبتدئة في عمر الأربع سنوات، بمشاركة «ايه اف الصارم» و«فرحان» و«مداح الريف».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 2000 متر – هانديكاب، ثمانية خيول، يتقدمها «ايه اف رمز»، ورفيقه «ايه اف الباهر» لخالد النابودة، وكلاهما فاز في العين لمسافات مماثلة، ويدفع عبد الله الحمادي بالجواد «أوزون لاير» الذي افتتح الموسم بفوز على ذات المضمار والمسافة، وتأتي الخطورة من «أكمل».