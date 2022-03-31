بدر الإدريسي: الظفرة جاهز لتحدي البقاء

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أبدى المغربي بدر الإدريسي مدرب الظفرة تفاؤله بقدرة فريقه على حصد المزيد من النقاط، وتأمين بقائه في دوري أدنوك للمحترفين، مرجعاً هذا التفاؤل إلى قدرات وإمكانيات الفريق الذي يضم مجموعة مميزة من لاعبي الخبرة والشباب، موضحا انه بإمكان «الفارس» أن يكون نداً لأي فريق.

ونجح الإدريسي الذي يعد المدرب الثالث الذي يتولى قيادة الفريق بعد السوري محمد قويض والبرازيلي روجيرو ميكالي، في حصد 4 نقاط من المباراتين الأخيرتين، ويتطلع لإكمال الموسم، بدون خسارة، ويقول عن ذلك: الفريق يقدم مباريات متميزة، وكل جهدنا يرتكز من أجل البقاء، ونفكر في أنفسنا وليس في بقية المنافسين، ندرك جيداً صعوبة الوضع، في ظل المنافسة مع العروبة والإمارات صاحبي المركزين 13 و14، خاصة في ظل فارق الـ 5 نقاط مع الثاني والـ6 نقاط مع الأول، لكن أيضا نضع في الحسبان أن الفارق بيننا وخورفكان الذي يتقدم علينا في الترتيب 3 نقاط، ومع اتحاد كلباء 5 نقاط، وعلينا ان نحصد النقاط لنتقدم أكثر في جدول الترتيب.

وعن الطريق الشاق الذي ينتظر الفريق في الجولات الـ 7 المتبقية، والتي يصطدم في معظمها بفرق كبيرة ابرزها الوحدة ثم العين المنافسين على الدوري، قال الإدريسي: أي مباراة عبارة عن 3 نقاط، ولن تكون هناك مباراة سهلة، ومع احترامنا لجميع الفرق، الظفرة قادر على الفوز على أي منافس، بما فيهم طرفي المنافسة على الدرع، والأهم ان نعمل بجد ونهيئ الفريق ليقدم الأفضل، وقياسا بما قدمناه من مستوى أمام خورفكان ثم اتحاد كلباء بالجولتين الماضيتين، نستطيع التفوق علي أي منافس، العين والوحدة يقدمان مباريات كبيرة وحظوظنا موجودة أمامهما، وسنعمل على للفوز بغض النظر عن أسم المنافس، وهذه المرحلة ستكون صعبة جداً لأن الجميع يقاتل على النقاط، ونحن جاهزين للتحدي وسنكون في المستوى ونحصد النقاط.

وأكد الإدريسي أن فترة التوقف الحالية، جاءت بعد مستوى عالي للفريق في الجولتين الماضيتين، موضحا أن استمرار المباريات كان سيكون أفضل للفريق، إلا أنها أيضاً كانت فرصة لاستعادة المصابين، ومواصلة التحضير، وخاض خلالها الفريق مباراة ودية مع بني ياس للحفاظ علي لياقة المباريات.

أضاف: التدريبات جيدة، ونحن سعداء بعودة خالد السناني، ووليد عمبر وانضمامها إلى التدريبات، ونأمل أن نستعيد المدافع ليونارد أوفور الذي ما زال في العيادة قبل مواجهة عجمان الأثنين المقبل، بالجولة 20 من الدوري، وكذلك الحال للاعب محمد الجنيبي، وبشكل عام الوضع جيد في الفريق والروح المعنوية عالية ونأمل أن نستثمر ذلك ونترجمه لنتائج إيجابية.