علي مدن يعود لتدريبات العروبة

فيصل النقبي (الفجيرة)



يعود الدولي البحريني علي مدن لتدريبات العروبة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البحرين في ثلاث مباريات دولية ودية خاضها في البحرين وشهدت مشاركته أمام منتخبات الهند وبوروندي وروسيا البيضاء.

ولم يشارك مدن هداف العروبة برصيد 7 أهداف في اللقاء الأخير للفريق أمام الجزيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام العين بالجولة 18 والتي شهدت تسجيله لهدف التعادل في مرمى العين.

وتكتسب عودة الدولي البحريني أهمية كبيرة للمدرب التونسي فتحي العبيدي لأهمية اللاعب بالنسبة للتشكيلة خاصة أن اللقاء القادم سيكون مصيريا للفريق أمام اتحاد كلباء على أرض الفجيرة ويعول العبيدي على لاعبيه من أجل الهروب من صراع البقاء حيث يحتل العروبة المركز 13برصيد 10نقاط.