دورة «عجمان الرياضية» سباق الدوائر الحكومية



رضا سليم (عجمان)



كشفت اللجنة المنظمة لدورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات تفاصيل النسخة الثانية والتي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وستنطلق منافساتها في الثالث من شهر رمضان المبارك وتستمر حتى الثامن عشر من شهر رمضان المبارك بمشاركة فرق من الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، بالإضافة إلى برنامج اللياقة البدنية للسيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق عجمان سراي، والذي حضره أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة وصفية المحرزي- مديرة إدارة التدريب والتطوير في الدائرة والمشرف الإداري للبطولة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الشركات الراعية.

شهد المؤتمر إجراء مراسم القرعة لبطولة كرة القدم، حيث يشارك في البطولة 12 فريقاً من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة عجمان والمؤسسات تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، وتضم المجموعة الأولى كلا من دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والحرس الأميري، دائرة المالية، أما المجموعة الثانية فتضم القيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة عجمان، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف عجمان، بينما تضم المجموعة الثالثة الإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة النقل.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز يومية لأفضل لاعب في كل مباراة مقدمة من الجهات الراعية للبطولة بالإضافة إلى جوائز عينية ومادية للجمهور.

وأكد أحمد الرئيسي على اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، مشيداً بكل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان الفرعية خلال الأشهر الماضية، من عمل متواصل لإنجاح هذه البطولة وأيضا بالدور الرئيسي للراعي الرسمي للبطولة سيتي فلاش وبأدوار الراعي الذهبي شركة الفطيم للسيارات، وشركة اتصالات، بالإضافة إلى الرعاة الداعمين غرفة عجمان، وشركة الباشا للعقارات، و الرعاة الفرعيين جي جا للعقارات، والسعيدي للعقارات، والعربية للإعلانات، واتلانتس للعقارات، ولافيش للعطور وروماريو للرياضة شاكراً لدعمهم الكبير وحرصهم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تسهم في خدمة المجتمع، ومثمناً جهود جميع الجهات المساهمة و الداعمة للبطولة.

وقالت صفية المحرزي- مديرة إدارة التدريب والتطوير في الدائرة والمشرف الإداري للبطولة:" تنظيم الحدث يأتي تنفيذاً لرؤية حكومتنا وقيادتنا المشجعة لممارسة كافة أنواع الرياضة وجعلها نمط الحياة اليومية وأسلوب حياة لدى جميع الفئات وقطاعات المجتمع، كما يأتي في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تنظيم البرامج والفعاليات لموظفي الحكومة وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة الايجابية بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كافة الفئات.

وأشارت إلى أن البطولة ستنظم في نسختها الثانية خلال شهر رمضان بمشاركة 12 فريقاً من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في بطولة كرة القدم، و16 فريق لبطولة البادل تنس، بالإضافة إلى الاقبال الكبير على التسجيل من قبل الموظفات على التسجيل في برنامج اللياقة البدنية للسيدات.

من جانب آخر، قدم عبد العزيز عبد الله مدير البطولة شرحاً حول اللائحة المنظمة لبطولة كرة القدم، وقال: سيتم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات متساوية بواقع 4 فرق لكل مجموعة، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة إلى أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث في دور المجموعات الذي سيقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب الى المباراة النهائية.

وأكد سهيل الهاشمي-الرئيس التنفيذي لمجوعة سيتي فلاش الراعي الرئيسي للبطولة عن أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية تجسد تماسك المجتمع وتعكس التفاعل الإيجابي في ترك بصمة في المشاركة المجتمعية.

وأعرب يوسف الرئيسي- المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في شركة الفطيم للسيارات الراعي الذهبي للبطولة عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الرياضي، مؤكداً على تواجدهم الفعال في الأحداث الرياضية برعايتها مالياً ومعنوياً، وتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب، وعلى دعمهم للمشاركات المجتمعية.