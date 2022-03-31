أوساسونا.. شارات ذهبية «مكافأة 50 عاماً عضوية»



مراد المصري (دبي)



قام نادي أوساسونا الإسباني بمبادرة خاصة بتسليم بطاقات عضوية ذهبية، مخصصة للأعضاء الـ 55 الذين أكملوا خمسين عاماً «نصف قرن» دون انقطاع في تجديد العضوية والانتماء للنادي الواقع في مدينة بامبلونا.

وجاء التكريم الخاص لهؤلاء الأعضاء بالنظر لتمسكهم بعضوية النادي ومواصلة دعم النادي رغم مروره بفترات صعبة ففي مطلع السبعينيات كان يتواجد في دوري الدرجة الثالثة والثانية، فيما هبط لعدة سنوات إلى دوري الدرجة الثانية في التسعينيات والسنوات الماضية، قبل أن يتمكن من ترسيخ موقعه في دوري الدرجة الأولى، حيث نجح باستثماراته الفنية وتطوير ملعبه «إل سادار» الذي تم اختياره كأفضل ملعب في عام 2021 مؤخراً.

قام النادي بدعوة خوان كارلوس أونزي، إلى حفل التكريم، الذي يعاني من مرض تصلب الجانب الضموري، وهو الذي يعتبر من أبناء نادي أوساسونا، وقام بتدريب منتخبات الشباب الإسبانية ونال شهرة بوصفه الرجل الثاني في الجهاز الفني لبرشلونة الذي حصد الثلاثية في عام 2015 حيث كان يثق به المدرب لويس إنريكي، قبل أن يتم تشخصيه بمرضه الحالي في عام 2020، وقام بإلقاء خطاب مؤثر وجه فيه الشكر لهؤلاء الأعضاء على دعمهم المستمر دون انقطاع للنادي.

لويس سابالزا، رئيس نادي أوساسونا، وصف هؤلاء الأعضاء بـ «المخلصين»، وقال: النادي يمر الآن في لحظة جيدة، يمكن رؤية كيف أصبح ملعب «إل سادار» الذي تم اختياره الأفضل لعام 2021، والاستمتاع بأداء الفريق الذي يستمر في دوري الدرجة الأولى للعام الرابع على التوالي، كما يمكن مشاهدة فرق الشباب والسيدات والاحتياجات الخاصة لدينا، لكن هناك عدد قليل منا في هذه الغرفة «الإشارة للأعضاء الـ 55»، يعرفون أن هذا لم يكن الحال دائماً ولن يبقى، ستأتي أوقات نضطر فيها إلى التمسك جيداً، لكننا سنفعل ذلك معاً، لأن هذه هي طريقة عمل العائلات، إذا كان أوساسونا مختلف، فهذا ليس فقط لأننا نعرف كيف نستمتع بالنجاح، لكن لأنه في الأوقات الصعبة، نجتمع معاً وندعم النادي أكثر من أي وقت مضى، هذا أيها الأصدقاء الأعزاء، يسمى الإخلاص، وأعتقد أنه لا توجد كلمة أفضل من الإخلاص.