«الصبر» طريق «البارسا» للفوز بصفقة «مدافع البلوز» !



انور إبراهيم (القاهرة)

يحتاج برشلونة إلى التحلي بالكثير من الصبر من أجل إنهاء بعض صفقاته لموسم 22/2023، وإذا كانت مفاوضاته على ضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي الإنجليزي والإيفواري فرانك كيسي نجم خط وسط إيه سي ميلان الإيطالي، تسير بسهولة ويسر، فإن هناك صفقات أخرى تحتاج للمزيد من الوقت وبذل جهد أكبر لإنجازها، ومن بينها صفقة الظهير الأيمن الإسباني سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي وقائد البلوز، والذي يتمسك برشلونة بالحصول على خدماته بعد أن كان يتابعه منذ فترة غير قصيرة، خاصة لأن عقده ينتهي في يونيو القادم.

غير أن بعض المصادر الصحفية الإنجليزية كشفت النقاب أن تشيلسي لديه بند في عقد اللاعب يعطيه الحق في التمديد تلقائياً من دون الرجوع إلى أزبليكويتا، وإن كان لم يثبت حتى الآن ما إذا كان مسؤولو الفريق اللندني استخدموا هذا البند أم لا، وأبدت إدارة برشلونة ووكيل اللاعب تشككهما في أمر استخدام تشيلسي لهذا البند في عقد اللاعب.

ولأن العلاقات طيبة بين الجانبين، فإن مسؤولي البلوز وعدوا نظراءهم في البارسا بتسهيل عملية رحيل أزبليكويتا، إذا كان اللاعب يريد ذلك فعلاً. ويتضمن عقد قائد البلوز عدة بنود، إحداها ينص على إنه إذا لعب 30 مباراة هذا الموسم، فإن عقده سيتم تجديده من جانب واحد، غير أن المصادر الإنجليزية نفسها أكدت أن تشيلسي مارس هذا الحق فعلاً قبل تطبيق العقوبات على المليار دير الروسي رومان إبراموفيتش، ما يعني أن عقد اللاعب لا ينتهي في يونيو القادم، كما كان متوقعاً، وإنما يمتد لموسم آخر، وأنه يتعين على «البلاوجرانا» التفاوض مع إدارة البلوز من أجل ضم هذا المدافع الدولي الإسباني، لأنه - والحال هكذا- لن يرحل مجاناً.

الغريب في الأمر أن موقف اللاعب نفسه غير واضح حتى الآن ويبدو أنه ينتظر الإنتهاء من عملية بيع النادي والمقررة في أبريل القادم، حتى يستطيع اتخاذ قرار صائب في هذا الموضوع، وما على برشلونة سوى الانتظار في الكواليس. وأياً كان الوضع، فإن اللاعب ينتظر لقاءً مع إدارة تشيلسي إذ أن مسؤولي النادي أكدوا له منذ فترة أنه إذا كان يريد مغادرة «ستامفورد بريدج»، فإنهم لن يعارضوا ذلك، وأعطوه كلمة في هذا الشأن، من دون النظر إلى موقفه التعاقدي.

والشيء المؤكد أن أزبليكويتا لن يرحل عن البلوز بمشاكل أو خلافات أو نزاع، لأن علاقته بالنادي وإدارته فوق الممتازة، فهو لاعب أساسي وكابتن الفريق، كما أنه من أقدم لاعبي النادي اللندني حيث يلعب له منذ ما يقرب من عشر سنوات وتحديدا من 2012.