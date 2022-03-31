«ذو الرئات الثلاث» يرفض «سان جيرمان» 3 مرات!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «لوباريزيان» النقاب عن أن النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي «31 سنة» لاعب تشيلسي الإنجليزي تلقى عرضاً من نادي باريس سان جيرمان خلال «الميركاتو الشتوي» الأخير، ولكنه رفضه، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ سبق لنجم خط الوسط بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك» أن رفض عرضاً قديماً يرجع تاريخه إلى 2016، وتحديداً بعد فوزه مع ناديه السابق ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وكان الطلب على كانتي وقتها كبيراً من جانب كبرى الأندية الأوروبية، ولكنه فضل التوقيع لتشيلسي.

وقالت الصحيفة إن سان جيرمان قام بمحاولة ثانية في صيف 2018 وكان إنتيرو إنريك مديره الرياضي وقتها، وكان يعطي الأولوية لضم هذا النجم الفرنسي بعد تألقه اللافت في مونديال روسيا، ولكن اللاعب لم يكن يحبذ وقتها فكرة اللعب مرة أخرى في فرنسا، حيث بدأ فيها مشواره الاحترافي لاعباً في نادي كاين، فضلاً عن أن ناديه الإنجليزي حدد وقتها مبلغاً كبيراً لبيعه، لا يقل عن 100 مليون يورو، وكان رقماً كبيراً بالنسبة للاعب خط وسط.

أضافت الصحيفة الفرنسية إن نادي العاصمة لم يتخل مطلقاً عن رغبته في ضم هذا النجم القصير الذي يلقبونه بـ «ذي الرئات الثلاث»، وقام بجس نبضه مجدداً وللمرة الثالثة خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة ولكن اللاعب رفض العرض.

وأشارت«لوباريزيان» إلى أن كانتي الذي ينتهي عقده مع البلوز في صيف 2023، يرى دائماً إن مستقبله في إنجلترا، ويشعر بالراحة مع تشيلسي، رغم تصريحاته الأخيرة لشبكة سكاي سبورتس، والتي قال فيها إنه فوجئ بعرض النادي للبيع من جانب الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، وأضاف: لم يكن هذا الأمر متوقعاً ولم نكن جاهزين لاستقباله، لأنه حدث سريعاً، والشيء الوحيد الذي يمكننا عمله هو تقديم أفضل مالدينا داخل المستطيل الأخضر وعدم التأثر بما حدث، لأننا ليس بمقدورنا السيطرة على مايحدث خارجه.

ويعتبر كانتي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، مالم يكن مصاباً أو مريضاً، إذ أشركه في 31 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، كما أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» يمنحه نفس الثقة، وهو من النجوم الذين يضمنون مكانهم مع منتخب فرنسا في مونديال 2022 بقطر.