شباب الأهلي يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة بالفوز على الشارقة 82 مقابل 68 على صالة نادي الوصل بدبي، ليحقق الفرسان اللقب الثاني هذا الموسم على حساب الملك، حيث توج منذ أيام قليلة بلقب بطولة الدوري العام، قام بتتويج الفائزين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة يرافقه خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الفردية والجماعية في نادي شباب الأهلي وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد ومحمد عبدالله الحاج مدير المكتب التنفيذي بالاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام.

أظهر شباب الأهلي قوته من البداية من خلال التقدم ورغبة لاعبي الفرسان في أن يتم حسم المباراة من خلال التقدم بأكبر فارق من النقاط، ونجح بالفعل في التفوق في الربع الأول بنتيجة 26- 8، ما يؤكد سيطرة الفرسان هجوما ودفاعا، وقبل نهاية الربع الثاني تقدم شباب الأهلي بفارق كبير وصل إلى أكثر من الضعف في بعض الأوقات، وكان قيس عمر لاعب شباب الأهلي متميزاً في التصويب خلال الربعين الأول والثاني مسجلا 17 نقطة، وانتهى الشوط الأول 49 مقابل 26.

ومع بداية الربع الثالث بدأ الملك الشرقاوي في التسجيل المبكر ليصل إلى 39 نقطة مقابل تفوق الفرسان 52 بعد مرور 3 دقائق، ثم رفع الشارقة رصيده إلى 45 وتوقف الفرسان عند النقطة 52 مع منتصف الربع، مما يؤكد أن المباراة أصبحت صعبة على الفريقين، في ظل الهجوم الجيد من الملك، وعدم تركيز مفاجئ في شباب الأهلي، ليتقلص الفارق إلى 7 نقاط فقط لشباب الأهلي قبل نهاية الربع بـ 3 دقائق.

وتعود حالة التركيز الهجومي للفرسان مجددا من خلال تمريرات سعيد مبارك وبراندون، ومعهما قيس عمر وطلال سالم ومحمد عبداللطيف، ولم تفلح محاولات جاسم محمد وعمر خالد ويونج ومحمود وسيم وراشد ناصر في صفوف الملك في التقدم لينهي الفرسان الربع الثالث بالتقدم 64 مقابل 53.

وفي الربع الرابع والحاسم نجح شباب الأهلي في التقدم حتى وصلت النتيجة قبل نهاية المباراة بالتقدم 78 مقابل 62، ويحاول الملك ولكن لم ينجح في التقليص لتنتهي المباراة واللقب لصالح شباب الأهلي بالفوز 82 مقابل 68.