«التحكيم الإماراتي» إلى الكويت وتايلاند

دبي (الاتحاد)

كلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكمين الدوليين أحمد عبدالله الغيص، وياسر خلفان الزعابي بإدارة مباراتين في بطولة الاتحاد لكرة الصالات في دولة الكويت، والمقرر إقامتهما اليوم وغداً. وفي سياق متصل، غادر الحكم الدولي فهد بدر الحوسني إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بعد تعيينه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات التصفيات الآسيوية للفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا للصالات 2022 في الكويت.

من جهة أخرى، عيّن الاتحاد الآسيوي، أحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين باتحاد الكرة، مُقيمًا للأطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة ضمن الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية، والمقرر لها الفترة من 3 إلى 28 أبريل المقبل.

ويستعد الحكم الدولي يحيى الملا للسفر إلى نيبال الأربعاء المقبل بعد اختياره ضمن طاقم تحكيم مباراة ناديي ماشندرا نيبال وبلو ستار سليرنكا يوم 5 أبريل المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.