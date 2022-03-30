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راشد بن حميد: اسم الإمارات الحافز الأكبر للانتصار
راشد بن حميد يتوسط لاعبي منتخبنا عقب التفوق على كوريا الجنوبية (الاتحاد)
31 مارس 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، أن اسم دولة الإمارات والسعي لتشريفها، كان الحافز الأكبر والكافي لدى الجميع في صفوف «الأبيض»، من أجل تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، والتمسك بفرصة الصعود إلى كأس العالم 2022، عقب بلوغ الدور الآسيوي الفاصل.
وشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي الجماهير التي حضرت على مدرجات استاد آل مكتوم، لمساندة المنتخب في المباراة المصيرية، وكان لها بالغ الأثر في تحفيز اللاعبين، والوقوف معهم طوال دقائق اللقاء، ما جسد أروع اللوحات في تكاتف أبناء الوطن معاً، من أجل رفع رايته، والسعي لحصد المزيد من الإنجازات.
وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون بروح قتالية وإصرار، من أجل تحقيق الهدف المنشود، والأهم هو اللعب من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة دون التفكير بأي حسابات أخرى، ما جعل المنتخب يحقق النتيجة الإيجابية التي كنا نتطلع لها.
وعبر رئيس اتحاد الكرة عن ثقته باللاعبين، والجهازين الفني والإداري، على استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بنفس العزيمة والطموح، للمضي قدماً دون التفات لأي تكهنات مسبقة، وأن يكون العطاء في الملعب هو علامة الفصل، بداية من مواجهة أستراليا، على أن يواصل الاتحاد تسخير كافة جهوده من أجل تدعيم مسيرة «الأبيض»، والوقوف معه ومساندته.

راشد بن حميد
راشد بن حميد النعيمي
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