رودولفو يجتمع بـ «المنتخبات» لمناقشة خطة «ملحق المونديال»

معتز الشامي (دبي)

تعقد لجنة المنتخبات باتحاد الكرة اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة، مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا، وذلك لمناقشة خطط إعداد وتحضير المنتخب للملحق القاري، الذي تأهل إليه عقب الفوز أمام كوريا الجنوبية، في مباراة استعاد فيها «الأبيض» هيبته ووضع نفسه على سكة «إحياء الفرصة» في المنافسة على بطاقة مؤهلة لمونديال 2022، بعدما خطف بطاقة التأهل للملحق القاري أمام منتخب أستراليا الذي يلتقيه «الأبيض» يوم 7 يونيو المقبل وسيعني الفوز بها، التأهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو، الذي تأهل للملحق العالمي عن قارة أميركا الجنوبية.

وتفيد متابعات «الاتحاد» أن جهاز المنتخب الوطني طلب خوض مباراة ودية أواخر مايو قبل مباريات الملحق، للوقوف على قدرات اللاعبين وتطبيق ما يلزم من خطط تكتيكية على اللاعبين، خاصة أن أروابارينا لم يحصل على وقته الكافي بعد مع المنتخب، حيث تولى المسؤولية في ظرف استثنائي وقبل أيام من مواجهتي العراق وكوريا في ختام مشوار التصفيات.

وسيحتاج المنتخب لزيادة فترة التجمع التي كانت مجدولة سابقاً من 29 مايو المقبل وحتى موعد لقاء أستراليا، حيث لن تكون فترة 8 أو 9 أيام كافية لتحضير «الأبيض» لمستوى يمكنه من خوض أهم 3 مواجهات في مشواره بالتصفيات الحالية.

فيما يتوقع أن يدخل «الأبيض» معسكره قبل وقت كافٍ مع الترتيب لخوض تجربة ودية ربما مع بعض أحد المنتخبات التي ستكون في الدوحة للتحضير لباقي مواجهات الملحق، حيث سيقام أيضاً ملحق قاري بين ممثل أوقيانوسيا وممثل قارة كونكاكاف، ما قد يتيح فرصة للمنتخب للترتيب للقاء أي منهما ودياً في مواجهة مغلقة، إذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يعقب اجتماع لجنة المنتخبات مع الجهاز الفني للاطلاع على تقرير معسكر «الأبيض» ومتطلبات الجهازين الفني والإداري للمرحلة المقبلة، اجتماعاً آخر سيحدد لاحقاً مع اللجنة الفنية برابطة المحترفين، لبحث متطلبات التجمع المقبل للمنتخب، والوقت الأنسب، الذي يمكن أن يضاف على أيام التجمع المقبل للمنتخب بطريقة تحقق التوازن للدوري وللمنتخب.

ووفق جدولة ختام الموسم التي أعلنت عنها الرابطة، ستقام مواجهات الجولات الثلاث الأخيرة على يومين وليس في نفس اليوم، وبالتالي قد يكون خيار إقامة المواجهات الأخيرة في يوم واحد متاحاً، لتوفير 3 أيام إضافية على أقل تقدير يمكنها أن تفيد المنتخب في زيادة فترات التجمع، أو أي مبادرات أخرى يمكن أن تضاف للنقاش على الطاولة بين الجانبين.

من جانبه أكد محمد مطر غراب المحلل الفني، أن عودة الفرصة مجدداً للمنتخب الوطني، تتطلب ضرورة تضافر جهود الجميع حول الأبيض، فضلاً عن ضرورة التوصل لأفضل خطة إعداد ممكنة لأن الأمل بات قائماً حتى وإن كانت الفرصة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

وتابع: «نحتاج لتصحيح أخطاء الماضي، لأن المنتخب سابقاً لم يحصل على ما يستحقه من تحضيرات، ولم يخض أي وديات تجريبية للوقوف على قدرات اللاعبين ورفع مستوياتهم دولياً، هذا الأمر أثر كثيراً على مسيرة المنتخب، لكن الآن جاءت الفرصة مجدداً، ويجب أن يتكاتف الجميع لاغتنامها، سواء رابطة أو اتحاد أو لجنة منتخبات ولجنة فنية للرابطة، لأن المطلوب الآن هو تقديم المنتخب ليكون أولوية فوق الدوري وباقي البطولات، ويمكن التوصل لحلول تتيح وقتاً أطول للأبيض للتحضير».