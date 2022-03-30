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«دبي لأصحاب الهمم» ينظم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية
«دبي لأصحاب الهمم» ينظم مسابقة القرآن الكريم الرمضانية
31 مارس 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات النسخة العاشرة لمسابقة القرآن الكريم الأثنين المقبل بمقر النادي، لمدة أسبوعين ضمن النشاط الرمضاني، والتي تقام سنوياً تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 463 متسابقاً في مختلف الإعاقات من 57 جهة يتنافسون في مستويات عدة، بداية من حفظ القران كاملاً، و20 جزءاً، ونصف القرآن، و10 أجزاء، وسبعة أجزاء، وخمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء وجزأين، وجزء، وإحدى قصار السور من أجل تشجيع «أصحاب الهمم» على الإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداء وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين لتعلم كتاب الله وتعليمه ونشر الثقافة القرآنية، وخاصة أن حفظ القرآن يعد نوعاً من النشاط الذهني لـ«أصحاب الهمم»، حيث يسهم القرآن الكريم في تحسين النطق وتنمية الإدراك والانتباه وتحفيز الذاكرة لديهم.
ووجهت رئيسة الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة، الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، على رعايتها السنوية لمسابقة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، واكتشاف مواهب جديدة من الذين من الله عليهم بالصوت الجميل، وتأهيل أبنائنا من أصحاب الهمم لمواكبة أقرانهم من حفظة كتاب الله الكريم، وبالتالي استغلال أوقاتهم بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان، الذي يمنح أبناءنا من أصحاب الهمم الدافع الأكبر، ومنه يستلهمون الحافز للتفوق في مجالات الحياة إلى جانب نيل الأجر والثواب.

دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
الإمارات
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