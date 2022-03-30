اليابان تتوج بلقب «دولية» تحت 23 عاماً ومنتخبنا ثالثاً

دبي (الاتحاد)

توّج منتخب اليابان بدرع البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، بفوزه على منتخب السعودية بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني التي جرت أمس الأول على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.

وفي ختام المباراة، توج محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة المنتخب الياباني بدرع البطولة بحضور راشد عامر البدواوي مدير الإدارة الفنية ودعم المنتخبات، وإيمار ريسان مدير عام شركة IAST SPORT المنظمة للبطولة.

وحصد منتخبنا الوطني الأولمبي المركز الثالث بتغلبه على نظيره الصيني (الرابع) بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها حسين مهدي «4»، منصور المنهالي من ركلة جزاء «92»، سعيد سليمان «94»، وهي المواجهة الثانية التي جمعت المنتخبين، حيث سبق وتقابلا في الجولة الأولى التي حسمها منتخبنا الوطني بهدف نظيف، فيما تعادل سلبياً مع منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية.

وثمن محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، المشاركة الفاعلة للفرق في النسخة الحالية لبطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية، وقال: «المشاركة في البطولة مثلت محطة إعداد مهمة للمنتخبات، تأهباً للاستحقاق القاري في كأس آسيا تحت 23 عاماً، معبرا عن سعادته بالنجاح الذي حققه هذا التجمع الكروي».

أضاف: «البطولة الودية مثلت منافسة قارية مصغرة، نظراً لمشاركة عدد كبير من المنتخبات، وصل إلى 10، وهو ما يؤكد مجدداً النجاحات المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاستضافة».

وأشاد بالجهود التي بُذلت لإنجاح استضافة البطولة، مشيداً أيضاً بالمستوى الجيد الذي ظهر به منتخبنا الوطني الأولمبي، وحصولهم على المركز الثالث، مؤكدا أن الأهم الاستفادة من المشاركة في البطولة الودية، وننتظر ظهوراً إيجابياً خلال نهائيات كأس آسيا تحت 23، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة لن يألو جهداً في توفير مقومات الإعداد الناجح لكل المنتخبات الوطنية.