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الرياضي
«الانضباط» تعاقب شاهين
«الانضباط» تعاقب شاهين
31 مارس 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد النظر في طلب الإحالة من لجنة المنتخبات الوطنية بخصوص التقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول، وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الشارقة شاهين عبدالله عبدالرحمن أربع مباريات رسمية مع ناديه وتغريمه مبلغ وقدره 200 ألف درهم، لخروجه من معسكر المنتخب بدون إذن مُسبق. ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت النظر لنادي اتحاد كلباء في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء.
وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت توجيه عقوبة الإنذار لنادي الموج، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وخسارة فريق ليوا لمباراته أمام فريق ريجينال بنتيجة (0 – 3)، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة.

لجنة الانضباط
اتحاد الكرة
سعيد الحوطي
شاهين عبدالرحمن
الشارقة
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