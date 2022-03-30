«العميد» بطلاً لـ «دوري 15».. و«الصقور» يُحلق بالفئة «ب»

معتصم عبدالله (دبي)

وصل قطار مسابقات الدوري في معظم منافسات المراحل السنية «محطة الختام»، بتتويج النصر بطلاً لدوري الأشبال تحت 15 عاماً «أ»، والإمارات بطلاً للمرحلة العمرية ذاتها في الفئة «ب»، وحصد شباب الأهلي لقب دوري الأشبال 14 عاماً «الفئة الأولى»، ونال الوصل لقبي دوري الأشبال 14 عاماً «الفئة الثانية»، ودوري الأشبال 13 عاماً «أ»، فيما تحسم اليوم المنافسة على لقبي دوري الشباب 21 عاماً، والأشبال 13 عاماً «ج».

وتفصيلاً، حسم النصر لقب دوري الأشبال 15 عاماً «أ» قبل جولة على ختام المنافسة، بفوزه على مضيفه الوصل في «الديربي» 2-1، ويحتفل «العميد» بالتتويج رسمياً في مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه الوحدة مساء الخميس.

وظفر فريق نادي الإمارات بلقب دوري الأشبال تحت 15 عاماً «ب» قبل جولة على الختام المنافسة التي جمعت 11 نادياً، بفوزه في الجولة 21 على مضيفه اتحاد كلباء 4-0، ورفع «الصقور» رصيده إلى 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الفجيرة «الوصيف»، ويلتقى «البطل» و«الوصيف» في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الأخيرة مساء الخميس على ملعب الأول في رأس الخيمة، وهو اللقب الثاني لفرق نادي الإمارات في المراحل السنية بعد التتويج الأول بلقب لدوري الأشبال تحت 13 عاماً «ب».

وحسم شباب الأهلي لقب دوري الأشبال 14 عاماً «الفئة الأولى» بفارق نقطتين فقط عن منافسه الشارقة، وحصد «الفرسان» اللقب في الجولة الأخيرة الاثنين الماضي بالفوز على ضيفه خورفكان 3-0، مستفيداً في الوقت ذاته من خسارة منافسه الشارقة أمام مضيفه الوحدة صاحب المركز الرابع بنتيجة 1-3، ورفع شباب الأهلي «البطل» رصيده إلى 18 نقطة، وتوقف رصيد الشارقة «الوصيف» في 16 نقطة.

وحصدت فرق المراحل السنية بنادي الوصل لقبين على التوالي، بعدما توج «الإمبراطور» بطلاً لدوري الأشبال تحت 14 عاماً «الفئة الثانية» بعد تصدره الترتيب بنهاية الجولة السابعة برصيد 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه العين «الوصيف»، واحتفل «الإمبراطور» بالتتويج بفوزه القياسي في الجولة الأخيرة على العروبة 14- 0.

وأضاف الوصل إلى رصيده لقب دوري الأشبال 13 عاماً «أ» بفارق نقطة أمام منافسه شباب الأهلي، ويحتفل «الإمبراطور» باللقب في مواجهة الجولة الأخيرة أمام ضيفه عجمان «التاسع» برصيد 11 اليوم، فيما يغيب شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 45 نقطة عن الجولة الأخيرة بعدما استكمل مبارياته في المسابقة.

وتتجه الأنظار مساء اليوم، إلى حسم المنافسة على لقب دوري الشباب 21 عاماً والذي يجمع بين فريقي شباب الأهلي المتصدر برصيد 53 نقطة، والذي يخوض مباراته في الجولة الأخيرة في ضيافة العربي، بينما يلتقي دبا «الوصيف» برصيد 51 ضيفه دبا الحصن.

ويشعل الفارق الضئيل المنافسة في دوري الأشبال 13 «ج»، والتي تجمع الرمس المتصدر برصيد 48 نقطة، ودبا «الوصيف» برصيد 47 نقطة، ورأس الخيمة الثالث برصيد 45، وتشهد الجولة الأخيرة اليوم مواجهات الرمس أمام ضيفه النصر، ودبا مع التعاون، ورأس الخيمة في ضيافة دبا الحصن.



أبطال الدوري في المراحل السنية

دوري الشباب 21 - منافسة بين شباب الأهلي ودبا

دوري الأشبال 15 أ - النصر

دوري الأشبال 15 ب - الإمارات

دوري الأشبال 14 «الفئة الأولى» - شباب الأهلي

دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية» - الوصل

دوري الأشبال 13 أ - الوصل

دوري الأشبال 13 ب - الإمارات

دوري الأشبال 13 ج - منافسة الرمس ودبا ورأس الخيمة