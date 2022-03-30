رأس الخيمة تستضيف بطولتين لـ «تنس الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد التنس نسختين جديدتين ضمن بطولة رأس الخيمة في تنس الشاطئية، BT200، والتي تقام برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتنظيم شركة «أم باور للخدمات الرياضية»، حيث تنطق البطولة الأولى في الأول من أبريل المقبل، بينما تقام البطولة الثانية خلال الفترة من 5 وحتى 7 أبريل، وذلك في إضافة تنظيمية وفنية جديدة للتنس الإماراتي بعد النجاحات التي تحققت في بطولتي شرطة دبي للتنس مؤخراً.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين 30 ألف دولار، مما يجعلها أغلى بطولة شاطئية تنظم في الدولة، وتقام على شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة.

وتشهد البطولتان المقبلتان زيادة بارزة في عدد المشاركين من الرجال والسيدات، ويتوقع تواجد نحو 220 مشاركاً، بينما شارك في نسخة العام الماضي 148 لاعباً ولاعبة، إضافة إلى زيادة في عدد الدول المشاركة إلى أكثر من 30 دولة، أبرزها اليابان والبرازيل ولاتفيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا وجنوب أفريقيا وتركيا والنمسا وليتوانيا وإسبانيا وإيطاليا.

كما يتنافس فيها عدد من المصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتشارك الإمارات باللاعب الدولي عمر بستكي والذي سيتواجد للمرة الأولى في المنافسات، مما سيعطي البطولة رونقاً فنياً.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن تنظيم البطولة مجدداً يعكس المكاسب التي حققتها نسخة العام الماضي، ويؤكد أهميتها على المستوى المحلي، وذلك من خلال مشاركة اللاعب عمر بستكي، وعلى المستوى الدولي بمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين عالمياً، وأيضاً الزيادة البارزة في عدد اللاعبين والدول المشاركة.

أضاف: أن مواصلة رعاية ودعم البطولتين من قبل هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، يعكس أهمية التعاون مع الجهات الوطنية والمجتمعية الداعم للرياضة عموماً والتنس بشكل خاص، وتقدم بالشكر لهيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة على رعايتها البطولة، ونتطلع للمزيد من التعاون المثمر مستقبلاً.