ليفركوزن: شيك ليس للبيع!

ليفركوزن (د ب أ)

استبعد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرةالقدم رحيل مهاجمه باتريك شيك في الصيف المقبل.

يذكر أن باتريك أصبح لاعباً مطلوباً في سوق الانتقالات إذ إنه أحرز 20 هدفاً في 20 مباراة في الدوري الألماني، لكن المدير التنفيذي لباير ليفركوزن، فيرناندو كارو قال أن شيك (25 عاماً) ليس للبيع.

وأضاف كارو في حديث إلى محطة «سكاي» الرياضية: «لا، لن نتخلى عن باتريك شيك، ولهذا السبب لاحاجة إلى الحديث على الإطلاق».

وتصل القيمة السوقية للاعب التشيكي الدولي في الوقت الحالي إلى قرابة 40 مليون يورو، ويستمر عقده مع ليفركوزن حتى 2025، وقال النادي إن العقد لا يتضمن بنداً للتخارج.

وثارت أقاويل في الفترة الأخيرة حول احتمال انتقال شيك إلى نادي بروسيا دورتموند ليخلف إيرلينج هالاند، غير أن كارو قال: «نحن سعداء للغاية بوجوده عندنا، ونعتمد عليه بقوة في التخطيط للسنوات المقبلة».

كان شيك تغيب في الأسابيع الخمسة الماضية عن ليفركوزن بسبب تمزق عضلي في ربلة الساق، ولم يعد إلى التدريبات مرة أخرى إلا في الأسبوع الحالي.