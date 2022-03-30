اليوم 15:25
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
ليفركوزن: شيك ليس للبيع!
ليفركوزن: شيك ليس للبيع!
30 مارس 2022 19:35

ليفركوزن (د ب أ)
استبعد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرةالقدم رحيل مهاجمه باتريك شيك في الصيف المقبل.
يذكر أن باتريك أصبح لاعباً مطلوباً في سوق الانتقالات إذ إنه أحرز 20 هدفاً في 20 مباراة في الدوري الألماني، لكن المدير التنفيذي لباير ليفركوزن، فيرناندو كارو قال أن شيك (25 عاماً) ليس للبيع.
وأضاف كارو في حديث إلى محطة «سكاي» الرياضية: «لا، لن نتخلى عن باتريك شيك، ولهذا السبب لاحاجة إلى الحديث على الإطلاق».
وتصل القيمة السوقية للاعب التشيكي الدولي في الوقت الحالي إلى قرابة 40 مليون يورو، ويستمر عقده مع ليفركوزن حتى 2025، وقال النادي إن العقد لا يتضمن بنداً للتخارج.
وثارت أقاويل في الفترة الأخيرة حول احتمال انتقال شيك إلى نادي بروسيا دورتموند ليخلف إيرلينج هالاند، غير أن كارو قال: «نحن سعداء للغاية بوجوده عندنا، ونعتمد عليه بقوة في التخطيط للسنوات المقبلة».
كان شيك تغيب في الأسابيع الخمسة الماضية عن ليفركوزن بسبب تمزق عضلي في ربلة الساق، ولم يعد إلى التدريبات مرة أخرى إلا في الأسبوع الحالي.

باير ليفركوزن
الدوري الألماني
إيرلينج هالاند
بروسيا دورتموند
آخر الأخبار
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
دنيا
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
اليوم 15:18
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
الاقتصادي
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
اليوم 15:10
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©